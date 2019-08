Laatzen-Mitte

Die Erdarbeiten auf dem Gelände des früheren Marktteichs in Laatzen-Mitte sind bereits weit fortgeschritten. Angesichts der Einebnung des früheren Gewässers wird inzwischen deutlich, wie groß die neue Park-Fläche zwischen der Pestalozzi- und der Marktstraße tatsächlich ist. Der derzeit ziemlich kahle, großflächige Eindruck mag auch daher kommen, dass die Höhenunterschiede der Anlage trotz der Terrassierung weit geringer sind als bislang. Auch Neuanpflanzungen für die teils wegen der Neumodellierung gefällten Bäume stehen noch aus.

Der bisherige, auch amtliche festgehaltene Name Marktteich passt nun definitiv nicht mehr zu der Grünfläche. Die Stadtverwaltung hat deshalb jetzt vier Vorschläge für die Neubenennung dem Ortsrat Laatzen unterbreitet, der für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in Laatzen-Mittte, Alt-Laatzen und Grasdorf zuständig ist.

Marktpark oder Grüne Mitte?

Die Vorschläge stammen aus der Arbeitsgruppe Neugestaltung des Programms „Laatzen-Mitte wird top“ sowie aus der Lenkungsrunde der Sozialen Stadt. Konkret stehen die Namen Marktpark, Zentrumspark, Bürgerpark und Grüne Mitte zur Diskussion. Der Ortsrat hat aber auch die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu machen und darüber zu entscheiden.

Bis zu dem Beschluss verbleibt noch einige Zeit. So tagt das Gremium erst in sechs Wochen – am Dienstag, 24. September –, um die Vorschläge in öffentlicher Sitzung zu erörtern und eine Entscheidung zu fällen.

Stadt lässt im Herbst Bäume pflanzen

Die Bauarbeiten am Marktteich gehen unterdessen allmählich dem Ende entgegen: Bis Ende August, so der aktuelle Stand, soll der Großteil der Arbeiten abgeschlossen sein, im Spätherbst will die Stadt noch Bäume pflanzen lassen. Statt wie bislang vom Wasser wird die Fläche künftig von einer großen Parkwiese mit mehreren Rasenterrassen geprägt sein, die durch Betonelemente gegliedert sind. Die Entwurfsplanung sieht darüber hinaus Sitzmauern anstelle der bisherigen Bänke, eine Sonnenterrasse auf der Nordseite, neue bepflanzte Hochbeete sowie in die Betonelemente integrierte Lichtbänder vor.

