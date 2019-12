Wie die Ikonen Monika Glaß Kraft verleihen

Rethen

Monika Glaß hat ein ungewöhnliches Hobby: Die Rethenerin beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Ikonenmalerei. Ikonen sind Heiligenbilder, die grundsätzlich nach Vorlagen gemalt werden. Jeder Ikonenmaler habe sich danach zu richten, sagt sie. „Man darf sich selbst nicht in das Bild einbringen.“ Darum sieht sich Glaß auch nicht als Künstlerin, sondern als Handwerkerin. Dennoch bringe jeder Ikonenmaler seine eigene Handschrift ein.

„Eine Ikone ist das gemalte Wort der Liturgie“, erläutert die 78-Jährige. In Zeiten, als viele Menschen nicht lesen konnten, waren Ikonen ein Ersatz für das geschriebene Wort. „Was die Predigt für die Ohren ist, ist die Ikone für die Augen.“ Die Bilder verweisen auf Personen oder Geschehnisse aus der Bibel und haben hohe Symbolkraft. Insbesondere orthodoxen Christen verehren die Heiligenbilder.

Besonderer Fluchtpunkt bei Ikonenbildern

Wichtig zu wissen: „ Ikonen werden nicht angebetet, man betet vor ihnen“, stellt Glaß klar. Und: „Der Betrachter schaut sich nicht die Ikone an, er wird von ihr angesehen.“ Dargestellt werde dies durch die sogenannte umgekehrte Perspektive. „Wenn man sich in der Realität etwas anschaut liegt der Fluchtpunkt hinten. Bei Ikonen liegt er vorn, der Betrachter ist also selbst der Fluchtpunkt.“

Malerei gab Kraft und Selbstvertrauen

Mit der Ikonenmalerei begann Glaß nach einer schweren Krankheit. 1996 wurde bei der damaligen Sekretärin der St.-Ursula-Schule in Hannovers Südstadt Krebs festgestellt. „Ich hatte einen Tumor im Rücken, der Krebs hat mich fast umgebracht.“ Es folgten Bestrahlung, Chemotherapie und monatelange Aufenthalte im Krankenhaus. Um ihre zitternden Hände zu trainieren, habe sie zunächst mit Buntstiften Kinderbücher ausgemalt. Schließlich erstellte sie Aquarelle. 1999 begann sie mit der Ikonenmalerei. „Die künstlerische Beschäftigung hat mir Kraft und Selbstvertrauen gegeben“, blickt die 78-Jährige zurück.

Jesus-Ikonen werden stets griechisch beschriftet. Oben steht Jesus Christus, darunter „Der Retter und Lebensspender“. Die Zeichen im Nimbus bedeuten „Der sein wird“. Quelle: Daniel Junker

In der Folge belegte Glaß in einem Jahr drei Ikonenmalkurse beim evangelischen Theologieprofessor Helmut Fischer – zunächst im theologischen Seminar der Evangelischen Landeskirche im hessischen Friedberg, später im nur wenige Kilometer davon entfernten Kloster Ilbenstadt. „Bei Professor Fischer habe ich die Ikonenmalerei von der Pike auf gelernt.“

Interesse an Heiligenbildern hatte sie bereits viele Jahre zuvor bei Wanderungen mit ihrem Lebensgefährten Gregory Raftery durch Griechenland gewonnen. Immer wieder traf sie dort in Kapellen und Kirchen auf Ikonen und Fresken. „Ich war davon fasziniert, und das Interesse ist über die Jahre noch gewachsen“, sagt Glaß. „Auf einmal war der Wunsch da, selbst Ikonen zu malen.“

Figuren müssen stets erkennbar sein

An einer Ikone arbeitet Glaß mehrere Wochen, mitunter sogar Monate. Was sie besonders interessiert: „Jedes Teil hat eine besondere Bedeutung. Es gehört mehr dazu als nur zu malen.“ So müssten die abgebildeten Figuren stets erkennbar bleiben. Die Maler nutzen dafür oft Symbole oder wenden spezielle Farbgebungen an. „Christus hat immer ein Kreuz im Nimbus und trägt ein purpurnes Untergewand, die Gottesmutter wird grundsätzlich mit drei Sternen dargestellt.“ Johannes der Täufer habe stets zottelige Haare, Petrus halte immer eine Schriftrolle in der Hand.

Haltung, Mimik und Gestik stellten zudem Beziehungen zwischen den abgebildeten Personen her. Darstellungen von Bergen stünden gleichzeitig für die Wüste, manchmal aber auch für die göttliche und die menschliche Natur Christi. „Wenn man sich damit erst einmal beschäftigt hat, kommt man davon nicht mehr los.“

Zur Galerie Etwa 200 Ikonen hat Monika Glaß nach eigenen Schätzungen schon erstellt. Die Malerei hat ihr über eine schwere Erkrankung hinweggeholfen. Viele Bildelemente haben ganz spezifische Bedeutungen.

200 Heiligenbilder in 20 Jahren

Etwa 200 Heiligenbilder hat Monika Glaß nach eigener Schätzung in 20 Jahren erstellt und in etlichen Ausstellungen gezeigt. Manche Werke hängen auch in Gotteshäusern. „Ich habe viele Ikonen für die serbisch-orthodoxe Kirche gemalt.“ Auch in der Seitenkapelle der St.-Oliver-Kirche Laatzen sind drei ihrer Bilder zu sehen. In der St.-Franziskus-Kirche ihres Geburtsortes Coppengrave im Landkreis Hildesheim hängen ebenfalls einige.

In diesem Jahr hat Glaß sogar die Leitung der Ikonenmalereikurse im Kloster Ilbenstadt von ihrem Lehrer, Professor Fischer, übernommen. Dieser hatte die Kurse 25 Jahre lang geleitet, konnte aber als 90-Jähriger nicht weitermachen. Im Frühjahr leitete die Rethenerin ihren ersten einwöchigen Kursus.

So entsteht eine Ikone Wie eine Ikone entsteht, erläutert Monika Glaß anhand einer Auferstehungsikone, an der sie zurzeit arbeitet und die auf einer Postkartenvorlage beruht. „In diesem Fall habe ich mir eine Postkarte vom Ikonenmuseum in Recklinghausen schicken lassen“, sagt Glaß. Dort ist Christus in der Mitte des Bildes zu sehen. Er wird von einer Madorla eingefasst – das ist eine Aura, die die komplette Figur umschließt. „Anders, als man vermuten könnte, steht Christus nicht auf einem Kreuz, sondern auf der Pforte zur Hölle, die er zerschlagen hat.“ Schlösser und Nägel am Fuße des Bildes weisen auf die zerborstene Tür hin. Links und rechts von Christus knien Adam und Eva, die er aus der Unterwelt gerettet hat. „Sie werden aus symbolisch angedeuteten Särgen geholt“, sagt Glaß. Auf der linken Bildseite sind König David, sein Sohn Salomon sowie Johannes der Täufer zu sehen, dahinter schaut der Prophet Daniel hervor. Auf der rechten Bildseite sind Moses mit einer Gesetzestafel und zwei unbekannte Heilige abgebildet. Über Jesus Christus sind zwei Engel mit den Passionswerkzeugen zu sehen, dem Kreuz und dem Kelch. „Die Berge auf der linken und rechten oberen Seite stehen für die Berge oder für die Wüste, manchmal aber auch für die beiden Naturen Christi – die göttliche und die menschliche Natur.“ Auf Grundlage der Postkartenvorlage erstellt Monika Glaß zunächst eine Skizze, die sie entsprechend der gewünschten späteren Bildgröße anlegt. Die Konturen der Skizze überträgt sie per Pauspapier auf das zugeschnittene Holz. Meist nutzt die Rethenerin furnierte Tischlerplatte. „Echtholz ist unwahrscheinlich schwer. Außerdem reißt es, wenn es nicht immer derselben Temperatur ausgesetzt ist.“ Auf alle Bereiche, die später mit Blattgold bestückt werden, bringt Monika Glaß zunächst sogenannte Kaseinfarbe auf. „Ich nutzte Transfergold, das auf das Holz aufgedrückt wird.“ Danach trägt die Rethenerin die Farben auf. Glaß arbeitet mit Eitempera und Plakafarbe, manchmal auch mit Pigmenten. Sie beginnt stets mit dem dunkelsten Farbton, „danach fängt man über mehrere Stufen mit den Aufhellungen an.“ Zuerst malt sie den Hintergrund, dann die Gesichter und zum Schluss die Augen. „Mit den Gesichtern und den Augen steht und fällt die Ikone“, sagt Glaß. Danach wird die Schrift auf das Bild aufgetragen. Zum Schluss wird die Ikone mit einer Firnis versehen – das ist eine Schicht, die das Bild vor äußeren Einflüssen schützen soll.

Von Daniel Junker