„Wollen Sie, dass Ihre Kinder auf dem Schulweg mit Werbung für Zigaretten konfrontiert werden? Oder sie beim Warten auf den Bus Rauch einatmen, wenn jemand neben ihnen an der Haltestelle qualmt?“ Es sind provokante Fragen, die Linus Melletat stellt. Der Rethener macht sich seit Jahren stark gegen Tabakwerbung – und ist enttäuscht, wie wenig sich in der Stadt bewegt hat.

Melletat, 23, hat gerade seine Bachelorarbeit im Studiengang Soziale Arbeit abgegeben. Darin setzt er sich mit Nikotinsucht bei Kindern und Jugendlichen auseinander. Ein aktuelles Thema, denn Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland, so das Bundesgesundheitsministerium. Pro Jahr sterben mehr als 170.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. „Die Studienlage ist eindeutig: Rauchen ist schädlich, da gibt es keine zwei Meinungen“, sagt Melletat.

Rat wollte 2019 Tabakprävention stärken

Der Rethener, der 2016 Abitur an der Albert-Einstein-Schule machte und in der Kirchengemeinde St. Petri aktiv ist, sitzt im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten der Stadt. Dieser Ausschuss und der Rat beschäftigten sich bereits vor knapp zwei Jahren mit dem Thema Tabakprävention.

So beschloss der Rat im Mai 2019, verstärkt über das Nichtrauchen zu informieren, etwa auf der Website der Stadt und in ihren öffentlich zugänglichen Gebäuden. Die Kommune sollte zudem mit den Vermarktungsfirmen von Werbeflächen Verträge abändern, sodass nicht mehr für Tabakprodukte und E-Zigaretten geworben wird. Und man wollte prüfen, inwiefern Zigarettenautomaten auf städtischen oder privaten Grundstücken betrieben werden und wie das geändert werden könnte.

Nur ein Teil des Beschlusses wurde umgesetzt

Ersteres hat die Verwaltung zügig umgesetzt und im Juni 2019 mehr als 1000 Broschüren verschickt, zudem die Webseite ergänzt. Ein generelles Tabakwerbeverbot im Stadtgebiet sei aber nicht möglich, teilt die Stadt mit. Bei Tabakprodukten und E-Zigaretten handelt es sich um legale Tabakerzeugnisse. Werbeeinschränkungen ergeben sich aus dem Tabakerzeugnisgesetz.

Trotzdem habe die Stadt eine freiwillige Selbstverpflichtung aushandeln können. So gebe es nun keine Plakate mehr auf Großflächenwerbeanlagen oder Litfaßsäulen, die auf städtischen Grundstücken stehen. Diese machen allerdings nur 10 Prozent der Werbeanlagen aus. „Die Stadt hat auf Werbeflächen, die auf privaten Grundstücken stehen, keinen Einfluss“, heißt es in der Mitteilung.

Auch der dritte Punkt bleibt offen. Die Stadt gehe davon aus, dass vorhandene Zigarettenautomaten nicht auf städtischem Grund, sondern auf privaten Flächen stehen. Zudem sei sie nicht berechtigt, den Automatenbetrieb zu beschränken.

Supermärkte sehen keinen Handlungsbedarf

Melletat findet das enttäuschend. Er beobachte regelmäßig, dass Kinder und Jugendliche auf ihrem Schulweg an Automaten und Plakaten vorbeikommen, etwa in der Nähe der Grundschule Gleidingen und an der Braunschweiger Straße neben der Kita und in der Nähe zur Grundschule Rethen.

Auch in den Kassenbereichen von Supermärkten gibt es Tabakwerbung, neuerdings sogar digital. Melletat schickte daher zwei Anfragen an die Supermarkt-Ketten Rewe und Edeka Minden. Rewe reagierte darauf nicht; auch eine spätere Anfrage dieser Zeitung blieb unbeantwortet.

Bei Edeka Minden hieß es, man könne Melletats Anliegen sehr gut nachvollziehen, aber nicht umsetzen. Die Supermarktkette sei ein Vollsortimenter. „Wenn wir jedem Wunsch – kein Alkohol, Süßwaren, Fertiggericht – nachkommen, werden die Regale zukünftig leer sein“, teilte der Kundenservice mit.

Der Rethener hat für eine solche Argumentation, wie sie auch die Tabakindustrie anstelle, kein Verständnis. „In anderen Ländern, etwa in Australien und den USA, kann man nikotinhaltige Produkte nicht einfach an der Supermarktkasse oder am Automaten erwerben.“ So habe Australien eine der niedrigsten Nikotinabhängigkeitsquoten weltweit.

Auch andere typische Argumente wie jenes, in die Entscheidungsfreiheit von Rauchern einzugreifen, lässt er nicht gelten: Als Raucher schade man sich schließlich nicht nur selbst, sondern auch seinem Umfeld. Der nichtrauchenden Familie zu Hause. Den Kindern an der Bushaltestelle.

Von Katharina Kutsche