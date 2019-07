Laatzen-Mitte

Das Stadtteilbüro in Laatzen-Mitte plant auch in diesem Jahr wieder ein Sommerfest. Für die Veranstaltung am Sonnabend, 7. September, werden noch Bands, Tanzgruppen und andere Interpreten gesucht, die beim Bühnenprogramm mitmachen wollen. „Singen, tanzen, Musik, Artistik, Comedy – es ist alles möglich“, sagt Stadtteilmanagerin Lena Lokschin.

Das Fest wird wie im vergangenen Jahr vor dem Stadthaus am Marktplatz gefeiert. Zum weiteren Programm zählen unter anderem verschiedene Angebote für Kinder – darunter Bastelaktionen –, eine Fahrradcodierung der Polizei und mehrere Essensstände von Eis bis zu Gegrilltem. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben. Die Feier dauert von 15 bis 18 Uhr.

Wer auf der Bühne stehen will, kann sich an das Stadtteilbüro des Programms Laatzen-Mitte wird top wenden – entweder persönlich oder unter Telefon (0511) 2202441 oder 2202442. Das Büro am Marktplatz 7 ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr besetzt. Per E-Mail sind die beiden Mitarbeiterinnen Maren Quell und Lena Lokschin unter stadtteilbuero@laatzen.de zu erreichen.

Und so lief’s beim Sommerfest 2018:

Quartier feiert Sommerfest auf Marktplatz

Von Johannes Dorndorf