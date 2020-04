Laatzen

Die evangelische St.-Gertruden-Kirchengemeinde ruft zur Teilnahme an der Aktion Gleidinger Osterkerzen auf. Am Karsonnabend werden um 23 Uhr die Kirchenglocken geläutet und traditionell auch die Osterkerze für das Jahr 2020 in der Kirche entzündet. Wegen der Corona-Bestimmungen ist die Gemeinde allerdings in diesem Jahr von dem Ritus ausgeschlossen. „Darum laden wir Sie und euch ein, eine eigene Osterkerze für zu Hause zu gestalten“, schreibt Pastorin Susanne Michaelsen in einem Appell an die Gemeinde.

Möglich seien gemeinsam dekorierte Wachskerzen, aber auch beleuchtete Papierkerzen, die ins Fenster gestellt werden. „Eine Kerze, die zeigt, dass Ostern ein Fest der Hoffnung ist“, sagt Michaelsen. Die Kerzen werden am Sonnabend um 23 Uhr angezündet oder beleuchtet. Wer möchte, kann im Anschluss Fotos per E-Mail an susanne.michaelsen@evlka.de schicken. „Nach der Corona-Krise werden wir die Fotos in einer Ausstellung zeigen“, kündigt die Pastorin an.

Von Johannes Dorndorf