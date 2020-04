Wer erinnert sich? Leine-VHS sucht Material zum 40. Geburtstag

Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Leine-Volkshochschule wird in diesen Tagen 40 Jahre alt: Am 25. April 1980 unterzeichneten die Bürgermeister und Verwaltungschefs der drei Trägerkommunen Laatzen, Hemmingen und Pattensen die „Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Volkshochschule“ – und gaben damit den Startschuss für den gemeinsamen Weg bei der Erwachsenenbildung. Die Leine-VHS will das runde Bestehen im Herbst feiern und sucht nun Bildmaterial und Zeitzeugen, die sich an die Anfänge und die Geschichte erinnern.

„Wir haben bislang relativ wenig Material“, sagt VHS-Verwaltungsleiter Bjoern Schoof. Die Überlegung sei, im Haus an der Senefelderstraße eine Ausstellung einzurichten, die an die Geschichte der Einrichtung erinnert. Dafür seien alte Fotos gefragt – „vielleicht mit kleinen Bildunterschriften, damit man weiß, was das Foto zeigt und was dargestellt ist“. Auch kleine Geschichten und Anekdoten aus den frühen Jahren will die VHS zusammentragen.

Anzeige

VHS will 40-jähriges Bestehen im Herbst feiern

Die Corona-Situation erschwert die Vorbereitungen. Da die mögliche Feier allerdings erst zu Beginn des Herbstsemesters angedacht ist, bestehe die Hoffnung, dass eine kleine Feierstunde zum 40-jährigen Bestehen möglich sei. Im Laufe des Semesters könne dann in den noch relativ neuen Räumen auch ein Tag der offenen Tür folgen, der im vergangenen Jahr wegen der bei Einzug noch laufenden Baustelle ausfiel.

Weitere NP+ Artikel

Die Geschichte der Volkshochschule in Laatzen, Hemmingen und Pattensen und Laatzen begann freilich weit vor der Gründung der Leine-VHS. Bereits 1965 wurde in Laatzen der Volksbildungskreis als kommunale Einrichtung gegründet – zunächst mit Ausstellungen und Vorträgen, später auch einem regelmäßigen Kursangebot. 1976 zeichnete sich dann die Kreisvolkshochschule Hannover mit Sitz in Neustadt für Laatzen verantwortlich – offenbar nicht immer zur Zufriedenheit in Laatzen, wo der Bildungskreis weiterhin „Volkshochschulveranstaltungen“ anbot, wie es in der VHS-Festschrift zum 25-jährigen Bestehen heißt.

VHS-Vorläufer auch in Hemmingen und Pattensen

In Pattensen wurde 1962 eine städtische VHS gegründet, die zwischenzeitlich zum Erliegen kam, sodass der Rat 1967 die Wiedergründung beschloss – mit Pattensens Realschulrektor Ewald Popp als nebenberuflichem Leiter. Unter dessen Leitung schloss man sich bald der späteren Kreisvolkshochschule Springe-Pattensen an. Zu den VHS-Vorläufern in Hemmingen zählte der 1963 gegründete Kulturkreis unter Leitung des Lehrers und Ratsherrn Gerd Heuer sowie die 1968 gegründete Volkshochschule Arnum. Beide fusionierten nach der Gebietsreform 1974 zur kommunalen Volkshochschule Hemmingen.

Die Gründungsgeschichte der Leine-VHS ist auch eine enttäuschter Erwartungen. Als eigentlicher Anreiz für das Zusammengehen der drei Kommunen galten die in Aussicht gestellten Förderungen. So lockte der Landkreis Hannover unter dem Schlagwort „goldene Zügel“ mit Fördermitteln in Höhe von 70 Prozent, falls sich die kommunalen Einrichtungen zu Gebiets-Volkshochschulen zusammentun. Auch das Land garantierte höhere Zuschüsse. Als die Leine-VHS dann 1980 gegründet war, deckelte das Land seine Förderung, später zog auch der Kreis zurück, sodass die Leine-VHS von Anfang an in finanzielle Schwierigkeiten geriet und die Trägerkommunen einspringen mussten: Probleme, die sich 2011 bei der Beinahe-Insolvenz wiederholen sollten.

VHS-Gründung führt zur Verdoppelung der Kurse

Das erste Programm folgte im Herbst 1980 unter dem damaligen VHS-Leiter Roland Hein, der bis 2007 an der Spitze der Einrichtung bleiben sollte. Mit 9000 Unterrichtsstunden bei 322 Veranstaltungen wurde das Angebot im Vergleich zu den Vorgängereinrichtungen beinahe verdoppelt. Davon profitierte vor allem Laatzen, wo das Programm an der Einwohnerzahl gemessen im Vorfeld besonders bescheiden ausfiel.

Der nächste große Schritt folgte im März 1996 mit der Umwandlung zum Zweckverband Leine-Volkshochschule, der die Kräfteverhältnisse in den VHS-Gremien in Richtung Laatzen verschob. Bis dahin gehörte die Leine-VHS noch nominell zur Hemminger Stadtverwaltung. War der VHS-Beirat zu gleichen Teilen auf die drei Trägerkommunen verteilt, erhielt das bei weiterem größere Laatzen nun sechs der zwölf Stimmen in der Verbandsversammlung. Auch wurde der VHS-Sitz von Hemmingen nach Laatzen verlegt.

Berufliche Qualifizierung gewinnt Gewicht

Unter der fortgesetzten Leitung Heins setzt die VHS in den Folgejahren mehr und mehr auf Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitslosen: Der Drittmittelbereich wurde so zum auch finanziell wichtigen Standbein, von dem auch die klassischen VHS-Kurse profitierten. Mitte 2003 gründete die VHS schließlich das Zentrum für Arbeit und Qualifizierung an der Karlsruher Straße, dessen Werkstätten erst 2019 in den Sirius-Gewerbepark hinter der hannoverschen Stadtgrenze verlegt wurde.

Zu den Einschnitten der VHS-Geschichte gehört auch die Finanzklemme 2011, bei der die Leine-VHS nur durch Finanzspritzen der drei Städte gerettet werden konnten. Möglich wurde dies auch durch die Umwandlung zur GmbH vier Jahre zuvor. Vorläufiger Schlusspunkt war der Umzug der Hauptgeschäftsstelle an die Senefelderstraße, wo die VHS heute über eine Reihe von Unterrichtsräumen verfügt.

VHS hofft auf Zuschriften zur Historie

Wer Bilder oder Anekdoten zu den Anfangsjahren der Leine-Volkshochschule beisteuern kann, wird gebeten, sich zu melden: postalisch unter dem Stichwort „Jubiläum“ an die Adresse Senefelderstraße 17, 30880 Laatzen, per E-Mail an jubiläum@leine-vhs.de oder telefonisch unter (0511) 89886-222.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf