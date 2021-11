In Gleidingen und Laatzen-Mitte werden nach aktuellem Stand trotz Corona und 2-G-Regel Weihnachtsbuden aufgebaut. Die Angebote in Ingeln-Oesselse und Rethen fallen hingegen aus.

Weihnachtsmärkte gibt es diesmal nur in zwei Ortsteilen

Laatzen - Weihnachtsmärkte gibt es diesmal nur in zwei Ortsteilen

Laatzen - Weihnachtsmärkte gibt es diesmal nur in zwei Ortsteilen