Eine Überweisung abgeben, dafür ist Christa Böhlke am Montagmittag zur Postbank am Leine-Center gekommen. Nun steht die 69-Jährige mit dem Einkaufstrolley vor der Filiale in der Robert-Koch-Straße 3 und überlegt, wie sie die Überweisung los wird: Der Standort der Postbank, an dem auch Briefpostgeschäfte abgewickelt sowie Pakete aufgegeben und abgeholt werden können, ist seit Freitag geschlossen.

„Leider ist ein Mitarbeiter unserer Filiale in Laatzen positiv auf Corona getestet worden“, teilt die Postbank auf Anfrage dieser Zeitung mit. „Die Nachricht erreichte uns am Freitag, als die Mitarbeiter die Filiale für die Öffnung vorbereitet haben.“

Standort ist seit Freitag geschlossen

Die Filiale sei am 27. November deshalb gar nicht erst geöffnet worden, die Mitarbeiter, die den Betrieb übernehmen könnten, sind nun in Quarantäne. Die Räume seien noch am Freitag von einer Spezialfirma besonders gründlich gereinigt worden und müssten bis einschließlich 12. Dezember geschlossen bleiben, so ein Sprecher der Postbank. „Wir planen, die Filiale ab dem 14. Dezember wieder zu öffnen.“

Viele Infos, aber nicht für jeden selbsterklärend. Quelle: Katharina Kutsche

Böhlke ist nicht die einzige Kundin, die umdisponieren muss. Eberhard Wolckenhaar, 87, berichtet, dass es am Montag um kurz vor 10 Uhr schon eine Menschenschlange über den Zuweg zum Leine-Center bis zum Modegeschäft Adler gegeben habe. Die Postbankfiliale bietet auch einen Paket- und Postservice an. Gerade zu Beginn der Adventszeit, in der viele Menschen Familie und Freunde im In- und Ausland mit Sendungen beglücken wollen, ist der Ausfall doppelt unglücklich. „Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die unsere Kund*innen in Laatzen durch die Schließung haben“, teilt die Postbank mit.

Infos? Zu viele und auch nicht alles dabei

Leider ist die Kommunikation der Bank mit ihren Kunden in diesem Fall nicht ganz glücklich. Derzeit hängen an der Außentür und im Vorraum der Filiale mehrere Infozettel: So wird außen auf geänderte Öffnungszeiten ab dem 23. November hingewiesen, innen auf die Schließung – aber nicht mitgeteilt, bis wann. Neben der geschlossenen Tür zum Kundenbereich steht ein Aufsteller mit acht weiteren Blättern. Zwar wird auf eine Telefonnummer und das Internet verwiesen, zudem kann ein QR-Code gescannt werden, der die nächste Filiale anzeigt. Doch wer im Umgang mit dem Internet nicht geübt ist, nicht gut sehen kann oder nicht gut genug Deutsch spricht, verliert sich da schnell.

Aushänge im Postbank-Vorraum in Laatzen-Mitte: Zusätzlich zu Schildern an der Tür gibt es noch ein Flipchart mit weiteren acht Infozetteln. Gut gemeint, aber ob das jeder Kunde liest? Quelle: Katharina Kutsche

Immerhin: Der Geldautomat im Außenbereich der Filiale am Leine-Center ist weiterhin zugänglich. Auch im Vorraum kann Geld ein- und ausgezahlt, können Kontoauszüge gedruckt und Briefmarken gekauft werden. Wenn viel los ist, wie am Montagmittag, ist Abstand halten allerdings nicht einfach.

Zu fünft wird es eng im Vorraum der Postbankfiliale am Leine-Center. Abstand halten ist beim Rein- und Rausgehen etwas schwierig. Quelle: Katharina Kutsche

Wachmann regelt Zugang zur Sparkasse

Geduld brauchen Kunden auch auf der anderen Seite des Leine-Centers, bei der Sparkasse. Weil in der Geschäftsstelle seit einigen Wochen nur noch eine stark begrenzte Kundenzahl zulässig ist, bilden sich vor der Tür lange Schlangen. Für den Kassen- und Beraterbereich warten Kunden in einem gelb markierten Bereich entlang des Gebäudes. Wer Geld aus dem Automaten oder Kontoauszüge benötigt, muss sich an gelben Markierungen anstellen, die quer über den Leineplatz geklebt sind.

Am Montag standen mehr oder weniger den ganzen Tag über jeweils rund ein Dutzend Kunden in den beiden Schlangen an. So verwundert sich Passanten zeigten, so geduldig reagierten in der Regel die Kunden, auch wenn sie wegen der Zugangskontrolle mehr Zeit als sonst brauchten.

Der Zugang zur Sparkasse am Leine-Center ist reguliert. Kunden müssen sich an verschiedenen auf den Boden geklebten Wartelinien aufstellen. Quelle: Astrid Köhler

„Wegen Corona mussten wir den Zugang restriktiver regeln“, erklärt Sandhya Wilde-Gupta, die Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Nachfrage. Schon vorher sei auf Maskenpflicht und Abstände geachtet worden. Nun wurden die Maßnahmen aber noch einmal verschärft, zuletzt Anfang November.

An ausgewählten Standorten wie in Laatzen beschäftigt die Sparkasse während der Öffnungszeiten sogar Wachleute eines externen Dienstleisters. Auch am Montag achtete ein Mitarbeiter darauf, dass sich Kunden den großen Hinweistafeln entsprechend in der richtige Schlange einordneten – und das Gebäude erst nach Aufruf betraten.

Ein Wachmann kontrolliert den Zugang zum SB-Bereich und in das Beratungszentrum der Sparkasse in Laatzen. Quelle: Astrid Köhler

Im SB-Bereich, so ist es auch auf großen Plakaten und einem Aufsteller am Eingang zu lesen, sind derzeit nur noch vier Kunden gleichzeitig erlaubt, also weniger als Geräte dort stehen. Dies habe mit der Zehn-Quadratmeter-Regelung zu tun, so Wilde-Gupta. Im Beratungsbereich richtet sich diese nach der Zahl der freien Schalterplätze. Am Montagnachmittag waren das drei. Es sei zu verhindern, dass Menschen im Gebäude warteten, heißt es.

Zwar müssen die Sparkassenkunden in Laatzen-Mitte nun länger in der Kälte stehen. Doch sie erhalten nach einer Wartezeit noch Zugang. Anders als derzeit bei der temporär geschlossenen Post an der Robert-Koch-Straße.

Post verweist auf Partnerfilialen in Rethen und Alt-Laatzen

Die beiden nächstgelegenen Partnerfilialen der Deutschen Post, die auch Bargeldversorgung und Einzahlungen anbieten, sind in Rethen Zur Sehlwiese 1 und in Döhren in der Landwehrstraße 89. Ein weiterer Anlaufpunkt ist der Tabak- und Lottoshop in der Karlsruher Straße 8. Auf der Webseite https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-standorte-finden.html sind alle Paketdienste zu finden. Unter www.postbank.de/filialen informiert die Bank tagesaktuell, ob eine Filiale geöffnet hat.

Noch unklar ist, wie mit Postsendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit liegen, umgegangen wird. Entweder werde die Deutsche Post sie aus der Filiale abholen und den Empfängern zustellen oder die Sendungen verbleiben mit verlängerter Lagerfrist in der Filiale. Aktuelle Sendungen, die nicht zustellbar sind, werden in der Regel in benachbarten Postfilialen zur Abholung bereitgelegt. Näheres erfahren die Kunden auf ihrer Benachrichtigungskarte.

