Die Folgen der Corona-Krise sind auch für die Stadt Laatzen erheblich: Bürgermeister Jürgen Köhne kündigte in einer Zwischenbilanz im Rat zwar an, an laufenden Investitionen in Schulen und Kitas trotz großer Finanzeinbußen festhalten zu wollen. „Aber wird werden uns auf Sparen einstellen müssen.“