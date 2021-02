Laatzen

Viele Laatzener Bürger und auch Lokalpolitiker wünschen sich seit geraumer Zeit mehr Grün für den Parkplatz 2 (P2) des Leine-Centers. Am Wochenende aber wurden dort an der Ecke der Albert-Schweitzer- zur Flemingstraße erst einmal zwei kleinere Ahornbäume gefällt. An ihrer Stelle will die Stadt als Eigentümerin der Fläche in den nächsten Monaten einen neuen, barrierefreien Weg zum Leine-Center errichten lassen.

Der Trampelpfad habe den Bedarf gezeigt, sagte Stadtrat Axel Grüning jüngst im Stadtentwicklungsausschuss. Nicht wenige Menschen nähmen den direkten Weg von der Ecke des P2 in Richtung Leine-Center, anstatt über den nur wenige Meter entfernten vorhandenen Weg zu gehen. Die Wurzeln der Bäume seien bereits beschädigt gewesen. Der neue Zuweg wird mit zwei Metern 50 Zentimeter breiter als die bereits vorhandenen.

Am Freitagabend standen die Ahornbäume noch, am Wochenende dann wurden sie gefällt. Als Ersatz soll nahe dem blauen Haus (links im Bild) ein bereits größerer Feldahorn gepflanzt werden. Quelle: Astrid Köhler

Bordstein zur Albert-Schweitzer-Straße wird teils abgesenkt

Nicht nur der neue, auch die bestehenden Übergänge vom P2 zur Albert-Schweitzer-Straße sollen künftig stufenlos für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen zu nehmen sein. Die Bordsteine werden abgesenkt. Im Zuge des Vorhabens werden die Parkplätze neu angeordnet: Die Behindertenparkplätze liegen dann nicht mehr nebeneinander, sondern bilden das Ende der äußeren sowie der beiden künftig umfahrbaren mittleren Parkreihen.

Als Ersatz für die beiden gefällten Bäume wolle die Stadt wenige Meter entfernt einen schon größeren, etwa vier Meter hohen Feldahorn pflanzen, teilte Sprecherin Ilka Hanenkamp-Ley mit. Er werde künftig in dem zur Albert-Schweitzer-Straße hin verlängerten Beet am sogenannten blauen Haus mit der Igel-Apotheke stehen. Zudem werde rund um diesen Bereich des P2 ein etwa 120 Meter langer Sträuchergürtel angelegt.

Rund um diesen Abschnitt des Parkplatzes 2 am Leine-Center soll ein etwa 120 Meter langer Grüngürtel mit Sträuchern entstehen. Quelle: Astrid Köhler

Stadt ist mit 5000 Euro beteiligt

Für die Maßnahme der Sozialen Stadt sind etwa 15.000 Euro veranschlagt. Die Stadt Laatzen, das Land und der Bund übernehmen jeweils ein Drittel. Derzeit werde die Vergabe vorbereitet, teilte die Stadtsprecherin mit. „Unser Team Stadtplanung geht davon aus, dass sich die Maßnahme bis zum Sommer umsetzen lässt.“

Eigentlich waren die Arbeiten bereits für das Frühjahr 2020 vorgesehen, doch das Verfahren zog sich. „Als Fördermaßnahme muss das Bauvorhaben vergeben werden und kann nicht vom Betriebshof durchgeführt werden“, so Hanenkamp-Ley. Wegen der geringen Auftragssumme dauerten derlei Projekte mitunter länger, weil erst geeignete Firmen für das Verfahren gefunden werden müssten.

Weitere neue Bäume sind kein Thema

Über den Feldahorn und die Sträucher auf dem Grüngürtel hinaus sind derzeit sonst keine Pflanzungen am oder gar auf dem Parkplatz geplant. Wie Stadtrat Grüning in der Sitzung erneut betonte, würden baurechtlich nahezu alle Stellplätze vom Leine-Center benötigt – es sei denn, dieses reduziere dauerhaft seine Verkaufsfläche oder gebe Geld aus, um alternative Parkflächen auszuweisen. Seitens der Center-Eigentümer gebe es „derzeit wenig Interesse“.

Von Astrid Köhler