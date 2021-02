Erst machten Schneemassen und Eisglätte den Laatzenern zu schaffen. Mit den steigenden Temperaturen kommt nun das Schmelzwasser. In Ingeln-Oesselse sind am Mittwoch mehrere Keller vollgelaufen.

Schmelzwasser läuft in Häuser in Ingeln-Oesselse

