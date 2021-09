Laatzen

Wer am Sonntag seine Stimmen für die Kommunalwahlen abgegeben wollte, brauchte mitunter Geduld. Die Wartezeit vor den Wahllokalen, die nach dem pandemiebedingten Ausfall von Altenheimen fast ausnahmslos in Schulen eingerichtet worden waren, erstreckte sich mitunter auf mehr als eine Stunde. Die Stadt prüft die Hintergründe und Verbesserungsmöglichkeiten vor der Stich- und Bundestagswahl am 26. September.

Sie habe am Nachmittag länger als eine Dreiviertelstunde in der Grundschule angestanden, berichtet eine Wählerin aus Grasdorf: „Der Andrang war sehr groß.“ Die Rethenerin Hannelore Flebbe musste sogar 75 Minuten warten, eh sie ihre Stimme in der örtlichen Grundschule abgegeben konnte. Zudem seien Abstände kaum einzuhalten gewesen, weil drei Wahllokale an ein und demselben Schulflur ohne getrennte Zu- und Abgänge lagen.

Stadt baut kurzfristig weitere Wahlkabinen auf

Die Stadt bestätigte den punktuell starken Andrang in Wahllokalen in nahezu allen Stadtteilen sowie entsprechende Beschwerden. „Wir müssen gucken, woran das gelegen hat und für die Bundestagswahl reagieren“, sagte Jürgen Köhne (CDU). Der scheidende Bürgermeister verschaffte sich am Sonntag ebenso wie Wahlleiter Axel Grüning und Teamleiterin Silke Pohl selbst ein Bild von der Lage in den Stadtteilen. Wo es möglich war, seien kurzfristig weitere Wahlkabinen aufgestellt worden, darunter im Familienzentrum.

Wahl am 26. September soll besser ablaufen

Die Zugangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sei einer der Gründe, warum der Urnengang trotz des hohen Briefwahlanteils bei eher gleichbleibender Wahlbeteiligung länger dauerte, so Köhne. Dass die Stadt mit dem Problem nicht allein ist, zeigen die Bilder von langen Warteschlangen aus Hannover und anderen Kommunen.

Köhne verweist aber noch auf einen anderen Grund: Mit fünf Stimmzetteln (Regionspräsident, Regionsversammlung, Bürgermeister, Stadtrat und Ortsräte) waren diese Kommunalwahlen besonders zeitaufwendig. Mitunter hätten Menschen zudem Schwierigkeiten gehabt, auf Anhieb ihre Wahllokal zu finden, auch weil sie Schwierigkeiten mit dem Hinweis auf der Benachrichtigungskarte hatten. Alle Hinweise würden bei der ausstehenden Manöverkritik ausgewertet, kündigte Köhne an. Ziel: Am 26. September soll der Urnengang reibungsloser und vor allem schneller gehen.

Letzter Stimmzettel um 18.35 Uhr eingeworfen

Am Sonntag konnte wählen, wer sich bis 18 Uhr vor den Wahllokalen angestellt hatte. Die letzten Stimmzettel wurden am Sonntag um 18.35 Uhr in der Grundschule Rathausstraße (Wahllokal 03) eingeworfen.

Von Astrid Köhler