Laatzen

Am Montag können die meisten Schulen in Niedersachsens wieder in den Vollbetrieb zurückkehren – so sehen es die neuen Corona-Regeln des Landes vor, die in Kürze in Kraft treten sollen. An Laatzens Schulen herrschte am Donnerstag und Freitag allerdings große Verwirrung, wann das sogenannte Szenario A genau startet: Verkündeten einige Schulen am Freitagmorgen, es voraussichtlich am Montag los, gingen andere von einer Woche später aus.

An den weiterführenden Schulen war die Lage schon am frühen Vormittag klar. „Ich gehe davon aus, dass wir am Montag wieder ins Szenario A wechseln“, sagte Sven Hinzpeter, Leiter der Erich-Kästner-Oberschule. Man müsse zwar noch abwarten, ob die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Sonnabend unter 50 bleibt und die Region eine entsprechende Allgemeinverfügung erlässt. „Aber ich gehe zu 99 Prozent davon aus.“ Das gleiche gilt für das Erich-Kästner-Gymnasium: „Wir warten die allgemeine Verfügung ab“, sagt dessen Leiterin Ulrike Mensching.

Verwirrung an den Grundschulen

An den Grundschulen war die Lage am Vormittag hingegen sehr unterschiedlich. Während die Grundschule an der Pestalozzistraße auf ihrer Homepage klarstellte „Ab Montag, 31.05.2021 sind wir im Szenario A“, verkündete die Grundschule Im Langen Feld, man werde erst eine Woche später am 7. Juni starten. Erst nach einer Intervention des Landesamts für Schule und Bildung korrigierte die Schulleitung den Termin auf den 31. Mai.

Ähnliche Verwirrung herrschte auch an den Grundschulen in Rethen und Gleidingen, wo man noch am Donnerstag ebenfalls vom 7. Juni ausging und entsprechend die Eltern informierte, dann aber am Freitag ebenfalls auf den 31. Mai umschwenkte. „Wir haben als Schulleiter am Donnerstag besprochen, dass wir alle am 7. Juni öffnen“, berichtet Katja Spörlein, Leiterin der Grundschule Gleidingen. Dies habe sie auch dem Schulelternrat so mitgeteilt.

Doch am Freitag kamen Zweifel auf. Spörlein rief darum noch einmal bei der Landesschulbehörde an und informierte daraufhin alle Eltern über den Start am 31. Mai – sollte die Regionsverfügung am Wochenende wie erwartet kommen. Ähnlich schildert es ihre Rethener Amtskollegin Emine Haydar. An der Grundschule Rathausstraße in Alt-Laatzen hieß es am Freitag ebenfalls, man werde gegebenenfalls am 31. Mai starten.

„Man hätte klarer kommunizieren müssen“

Die Verwirrung fußt unter anderem auf einer mehrdeutigen Mitteilung des Kultusministeriums vom 21. Mai. Darin heißt es, dass die Region nach fünf Werktagen mit einer Inzidenz unter 50 für den übernächsten Tag – in diesem Fall Montag – das Szenario A ausrufen solle. Weiter heißt es wörtlich: „Die konkrete Umsetzung erfolgt dann in der folgenden Kalenderwoche, um Vorlaufzeit zu schaffen.“ Erst am Donnerstag folgte dann in einer neuen Mitteilung die Klarstellung.

„Man hätte dies klarer kommunizieren müssen“, findet Wilhelm Cornelius, Leiter der Grundschule Im Langen Feld. „Wir müssen uns auch vorbereiten, und irgendwann musste man entscheiden.“ Auch AES-Leiter Christian Augustin findet das Vorgehen verwirrend: Selbst am Freitag habe weder eine neue Verordnung des Landes noch eine Allgemeinverfügung der Region Hannover zum Wechsel ins Szenario A vorgelegen. „Wir werden dem Wunsch des Kultusministers nachkommen, auch wenn wir jetzt noch nicht über geeignete gesetzliche Grundlagen verfügen.“

Noch Einschränkungen beim Ganztagsangebot

Komplett zur Normalität zurückkehren werden die Schulen am Montag gleichwohl nicht. Nach wie vor gelten auf Fluren und in Pausenbereichen Maskenpflicht und Abstandsgebote, in den weiterführenden Schulen müssen die Schüler auch im Unterricht Masken tragen. Die Grundschule Pestalozzistraße hat bereits angekündigt, dass der Mensa- und Ganztagsbetrieb erst eine Woche später starten wird. Auch die AES-Mensa wird laut August am 7. Juni starten, beim Ganztagsangebot gebe es noch keine Klarheit.

Laatzens Schüler kommen dann erstmals seit Dezember wieder in voller Klassenstärke zusammen. Für Grundschulleiterin Spörlein geht es jetzt vor allem um das soziale Miteinander: „Die Kinder haben sich seit fast einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Wichtig ist jetzt, dass die Klassen wieder zueinanderfinden.“

Insgesamt überwiegt dabei die Freude. „Es ist ganz toll, dass jetzt alle wieder da sind“, findet EKO-Leiter Hinzpeter. Und auch für die Kollegen sei die Beendigung des Nebeneinanders von Präsenz- und Distanzlernen eine Entlastung.

Von Johannes Dorndorf