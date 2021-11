Gleidingen

Mehr als 70 Laatzener, darunter auch viele junge Menschen, haben am Dienstag in Gleidingen an die von Nationalsozialisten organisierte Zerstörung von Synagogen sowie von Juden geführter Geschäfte vor 83 Jahren erinnert. Anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht auf den 10. November 1938 war das von drei Abiturientinnen der Albert-Einstein-Schule für die Trafostation nahe dem Gedenkstein an der Thorstraße gestaltete Wandbild erstmals aus der Nähe zu betrachten.

Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Dafür trug der Laatzener Schlomo Friedenberg das für Juden elementare Gebet Kaddisch auf Hebräisch und Deutsch vor. Zu Beginn der etwa 45-minütigen Gedenkveranstaltung hatte die in der Erinnerungskultur stark engagierte Gleidingerin Corinna Luedtke ihren Text „Die zerrissene Stadt“ verlesen.

Eggert: Schmerz prägt Grundverständnis unseres Staates

„Heute erinnern wir uns an diesem Ort an dunkle Zeiten mit mehr als 1000 jüdischen Opfern“, sagte Laatzens neuer Bürgermeister Kai Eggert. Die Ausschreitungen gegen Juden während der Novemberpogrome 1938 und alles, was noch folgte, seien ein Schmerz, der die Gesellschaft und den Deutschen Staat prägten, sagte Eggert, was schon die ersten Sätze des Grundgesetzes zeigten: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. „In Deutschland, in Niedersachsen und in Laatzen wird es kein Ende des Erinnerns geben“, betonte der Bürgermeister.

Trotz Mikrofonanlage mit aufgeständerten Lautsprechern war es einigen der mehr als 70 Zuhörenden mitunter schwer bis unmöglich, den Redebeiträgen zu folgen – wegen der lauten Fahrgeräusche von Autos und größeren Fahrzeugen auf dem Kopfsteinpflaster der Hildesheimer Straße. Zudem drängten sich die Menschen auf der kleinen Fläche bis unmittelbar an den Fahrbahnrand, was als Sicherheitsrisiko wahrgenommen wurde. Bürgermeister Eggert bestätigte diese Eindrücke nach der Gedenkveranstaltung und kündigte an, das Thema mit ins Rathaus zu nehmen, um für 2022 Verbesserungen zu erwirken.

Verkehrsgeräusche, die durch das Kopfsteinpflaster der Hildesheimer Straße verstärkt werden, störten teilweise die Gedenkveranstaltung am Gleidinger Gedenkstein. Quelle: Astrid Köhler

Großes Lob gab es für das neue Wandbild, das nach der feierlichen Übergabe Mitte Oktober in der AES nun auch tatsächlich den grauen Klotz der Trafostation verkleidet. „Ein Kunstwerk bereichert diesen Ort“, sagte Eggert. Auch weitere Redner und Anwesenden lobten die Qualität und Wirkung des von einem Gedicht der jüdischen Lyrikerin Rose Ausländer inspirierten Gemäldes.

In einem mehrjährigen Projekt ersonnen und freihändig gemalt hatten es die heute 20-jährige Guilia Pantano sowie Elisabeth Frank und Fiona Antczak (beide 19), unterstützt von ihren Kunstlehrerinnen. Nach längerer Vorbereitungszeit hatten es die drei Schülerinnen 2020 größtenteils in ihrer Freizeit und während der Herbstferien auf fünf 2,50 Meter hohe Platten übertragen. Die eigentliche Übergabe und Installation zog sich dann aber wegen technischer Absprachen und Corona hin. „Es ist noch etwas surreal, es hier zu sehen, weil wir so lange daran gearbeitet haben“, sagte Pantano, die wie ihre beide Mitschülerinnen zwischenzeitlich das Abitur abgelegt hat, und Antczak ergänzt: „Es ist total schön, das Ergebnis zu sehen – und dass es so gut ankommt.“

Von Astrid Köhler