Gleidingen

Waldohreulen sind zwar in Deutschland keine Seltenheit, die nachtaktiven Vögel im Garten zu Besuch zu haben und zu beobachten, das können gleichwohl die wenigsten Menschen von sich behaupten. Alfred Schiffner und seine Frau hatten jüngst dieses Glück. Am letzten Mittwoch im Mai gegen 9 Uhr entdeckte das Paar das Tier mit den markanten Ohrenbüscheln in der meterhohen Thujahecke seines Mehrfamilienhauses. Anfangs hätten sie gar nicht gewusst, wen sie da vor sich haben, berichtet Schiffner: „Mit einem Bestimmungsbuch für Vögel haben wir herausgefunden, dass es eine Waldohreule ist.“

In gebührendem Abstand – der Balkon blieb an dem Tag tabu, um den nur wenige Meter entfernt sitzenden Vogel nicht zu erschrecken – genossen die Schiffners und ihre zwischenzeitlich dazu geholten Nachbarn Julius und Hanna Lefert sowie später die 21-jährige Enkeltochter der Schiffners durchs Wohnzimmerfenster die besonderen Momente. Eine Eule in freier Wildbahn hatte von ihnen noch niemand gesehen– nur in Naturfilmen oder im Zoo.

Die Waldohreule habe ab und zu geblinzelt und mitunter einmal leicht den Kopf bewegt, erzählt der Hobbyfotograf Schiffner. Ansonsten saß sie regungslos auf dem immer gleichen Ast und ruhte sich aus. Erst gegen 21.30 Uhr, nach mehr als zwölf Stunden, habe der Vogel die Flügel bewegt und sei in die Nacht geflogen.

Von Astrid Köhler