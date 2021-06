Alt-Laatzen

Die Technik hilft, wo die Sehkraft des menschlichen Auges an ihre Grenzen stößt. Beim Absuchen mehrerer Leinemaschwiesen unmittelbar vor der Mahd sind am Montag mehr als zwei Dutzend Fasanenküken, Kitze und andere Wildtiere entdeckt und vor dem Schneidwerk des Mähers gerettet worden. Der örtliche Jagdpächter Siegfried-Karl Guder hatte dafür einen Vertreter der Landesjägerschaft zur Hilfe gerufen, der mit Fotodrohne und Wärmebildkamera die Flächen abflog und so die im hohen Gras versteckten Jungtiere fand. Auf dem Bildschirm waren sie als warmleuchtende Flächen und Punkt zu sehen.

Mehrere Fasanenfamilie und Rehkitze haben Jäger sowohl mithilfe einer Fotodrohne als auch mit einer Wärmebildkamera in Wiesen der Leinemasch fotografiert.

Allein auf der Wiese an den Mühlenbreiten wurden drei Kitze in Sicherheit gebracht. Ein viertes lag auf einer Fläche am Bemeroder Bleek. Darüber hinaus zählten die Jäger noch mehr als ein Dutzend Hasen und retteten den Großteil des Nachwuchses zweier Fasanenhennen mit jeweils bis zu 15 Küken.

Mahdtermine sind mit Region abgestimmt

Die Mahdtermine sind stets mit dem jeweiligen Wiesenbesitzern und der Region als Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Jägerschaft wird allerdings nur dann hinzugezogen, wenn noch Jungtiere im Gras liegen. Die Suche per Wärmebidkamera ist sehr effektiv. Für Flächen, die mit der Drohne binnen 30 Minuten kontrolliert sind, sind sechs Menschen und Hunde sonst bis zu drei Stunden unterwegs.

Guder ist bemüht, den Großteil der insgesamt rund 15 Hektar großen Flächen in seinem Zuständigkeitsbereich per Drohne kontrollieren zu lassen. Es gibt jedoch auch Wiesen, wo das nicht möglich ist. Im Umkreis von 1,5 Kilometern um das Regionsklinikum Agnes Karll in Grasdorf ist der Einsatz verboten – weil dort auch Hubschrauber landen. Die letzten Wiesen sollen Mitte Juli gemäht sein.

Von Astrid Köhler