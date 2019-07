Ein Rollstuhl kann viel bewegen: „Wacken-Opa“ Günter Jacobs fährt damit von Hessen aus 450 Kilometer zum Heavy-Metal-Festival in Wacken und macht unterwegs an 25 Orten Station. Unter dem Motto „Lautstark gegen Krebs“ sammelt er Spenden für die Krebshilfe. Am Mittwochabend war er in Laatzen, dann ging es weiter nach Hannover.