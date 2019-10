Die Stadt Laatzen präsentiert in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmärchen für Kinder. Am 21. Dezember zeigt das Wittener Kinder- und Jugendtheater im Erich-Kästner-Schulzentrum das Stück „Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär“. Der Vorverkauf beginnt bereits am Montag, 14. Oktober.