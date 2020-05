Virtuelles Schützenfest in Gleidingen lockt 1100 Zuschauer an die Bildschirme

Gleidingen

Laut lachende Menschen, Musik, Fahrgeschäfte, kalte Getränke und ein im Laufe des Abends immer leerer werdender Geldbeutel. Diese klassischen Attribute eines Schützenfestes hat es in der virtuellen Veranstaltung des Schützenvereins Gleidingen am Sonnabend auch gegeben: Die Gäste saßen allerdings mit Getränken lachend zu Hause, für die Musik sorgte DJ Olly, und durch Spenden konnte unter anderem eine virtuelle Fahrt mit dem Autoscooter gebucht werden.

Mehr als 1100 Gäste haben Gleidingens erstes virtuelles Schützenfest über ihre Bildschirme verfolgt. Zur Spitzenzeit schauten 183 Besucher gleichzeitig. „Das waren die angemeldeten Geräte, die uns angezeigt wurden. In vielen Fällen werden vor den Bildschirmen auch mehrere Zuschauer gesessen haben“, sagte der Vereinsvorsitzende Christian Dawideit sichtlich zufrieden. Gemeinsam mit DJ Olly und weiteren Vereinsmitgliedern hatte er die virtuelle Party geplant. Wegen des Coronavirius musste das reale Schützenfest erstmals seit 1950 ausfallen.

Anzeige

Live aus dem Klubhaus: Der Gleidinger Schützenchef Christian Dawideit (rechts) interviewt Jan Petersen vom Freien Fanfarencorps Alt-Laatzen. Quelle: Tobias Lehmann

Weitere NP+ Artikel

Trommler des Freien Fanfarencorps Alt-Laatzen eröffnet Stream

Bis zum Livestream aus dem Klubhaus war einiges vorzubereiten. Erste Proben unter der technischen Leitung von Omar Fischer und Tristan Köppa vom Unternehmen Köppa & Fischer Medien begannen im Schützenhaus bereits eine Woche zuvor. Schließlich sollte am Sonnabend alles klappen. Dann war es soweit: Kurz vor 18 Uhr wurde über das Medium Twitch im Internet ein Countdown angezeigt. Passend dazu lief das Lied „The Final Countdown“. Dann trat der stellvertretende Vorsitzende des Freien Fanfarencorps Alt-Laatzen vor die Kamera und ließ das virtuelle Fest musikalisch offiziell beginnen. Anschließend begrüßte Schützenchef Dawideit die Zuschauer.

Obwohl das diesjährige Schützenfest wegen der Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkung nur virtuell gefeiert wird, haben einige Gleidinger ihre Häuser geschmückt, wie hier in der Tordenskioldstraße. Quelle: Tobias Lehmann

Eigentlich sollte das gesamte Fanfarencorps live vor Ort spielen. „Das hat das Gesundheitsamt aber nicht erlaubt“, erklärte Dawideit. So wurden im Laufe des Abends lediglich einige Videos von Auftritten des Corps eingeblendet. Und Petersen trat immer wieder mal mit seiner Trommel vor die Kamera. „Ich freue mich, dass der Schützenverein Gleidingen uns eingeladen hat. Wir sind für neue Ideen immer offen“, sagte er.

DJ Olly sorgt fast sechs Stunden lang für die Musik

Die wichtigste Rolle des Abends hatte allerdings DJ Olly. Er sorgte während der gesamten fast sechsstündigen Sendezeit für die Musik und moderierte auch. In der realen Welt sah das so aus, dass er auf einem Podest in einem abgedunkelten Raum stand und vor ihm saßen die Unternehmer Köppa und Fischer. Zusätzlich waren noch Dawideit und Petersen im Raum. Es wurde nur leise geredet. „Vor einem nicht sichtbaren Publikum zu spielen, ist für einen DJ schwierig. Ich muss mich hier selbst ein wenig aufputschen“, sagte er.

Allerdings halfen ihm die zahlreichen Kommentare aus dem Chat der Veranstaltung. Diese sorgten dann auch für eine dem realen Schützenfest fast ähnliche Atmosphäre. Die Zuschauer schickten Fotos und Videos, wie sie zu Hause feiernd vor den Bildschirmen saßen. Sogar Mitglieder des Musikvereins Blaeselag Langhus aus Norwegen schickten Bilder. „Wir sind mit dem Verein seit Jahrzehnten befreundet“, sagte Dawideit. „Eigentlich wollten sie uns dieses Jahr zum Fest besuchen.“ Doch das musste aufgrund der Corona-Situation auf 2021 verschoben werden.

Zuschauer spenden 1950 Euro für einen guten Zweck

Fast so spannend wie ein richtiges Königsschießen war auch der Wettkampf um den ersten virtuellen Schützenkönig Gleidingens. Diesen Titel sollte derjenige bekommen, der am Ende des Abends am meisten gespendet hatte. Die Junggesellschaft Ingeln-Oesselse und der User Thordi_13_15 überboten sich gegenseitig immer wieder. Wenige Sekunden vor Ablauf des Countdowns für die Spenden erhöhte Thordi_13_15 seinen Beitrag auf 501 Euro und holte damit den Sieg. Dawideit will den User jetzt kontaktieren. Er soll im realen Schützenfest im nächsten Jahr als der virtuelle Schützenkönig 2020 gefeiert werden. Insgesamt spendeten die Zuschauer 1950 Euro. Der Betrag soll nicht etwa im Schützenverein verbleiben, sagte Vereinschef Dawideit: „Wir werden ihn für einen guten Zweck im Stadtgebiet spenden. Die Auswahl ist aber noch nicht getroffen.“

Erst gegen 23.45 Uhr ist Schluss

Viele Gäste im Chat äußerten auch Musikwünsche, auf die DJ Olly reagieren konnte. Gegen 21 Uhr fragte jemand, wie lange die Veranstaltung denn geht. Ein weiterer antwortete darauf: „Ihr müsst bis Mitternacht machen!“ Dawideit und sein Team hatten die virtuelle Feier zunächst bis 22 Uhr geplant. „Doch das wird dann wie in einem Festzelt sein: Wenn wir dann noch viele Zuschauer haben, machen wir noch länger“, sagte er.

Erst gegen 23.45 Uhr beendeten die Gleidinger schließlich das erste virtuelle Schützenfest. Zu dem Zeitpunkt waren immer noch rund 100 Gäste online. DJ Olly konnte sich kaum losreißen. Das Lied „Wonderwall“ von Oasis beendete die Feier endgültig. DJ Olli tanzte noch einmal durch das Bild. Dann wurde es dunkel. Zahlreiche Chatkommentare trafen noch ein. Alle Schreiber bedankten sich wortreich und mit vielen Herzen für diesen Abend.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann