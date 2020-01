Albert-Einstein-Schüler befassen sich mit anderen Kulturen – und mit Ausgrenzung

Laatzen-Mitte

Mit einem neu entwickelten Projekttag will die Albert-Einstein-Schule ( AES) Ausgrenzung und Rassismus entgegenwirken und für mehr Toleranz in der Schülerschaft werben. Vielfalt entdecken – Vielfalt erleben lautete der Titel der Veranstaltung, an der sich am Dienstag der gesamte siebte Jahrgang mit 202 Schülern beteiligte. Nach einer Einführung näherten sich die Schüler dem Thema in 15 Workshops auf ganz unterschiedliche Weise an.

„Wir haben Sportangebote, es gibt Rap- und Theaterworkshops, eine Trommelgruppe und vieles mehr“, sagte Schülervertreterin Marieke Lenze, die die Eröffnung und die abschließende Präsentation zusammen mit ihrer Mitschülerin Jennifer Schmidt moderierte. Die Schüler konnten selbst auswählen, an welchen Modulen sie teilnehmen wollten.

Im Workshop Vielfalt der Kunst erarbeiteten die Teilnehmer künstlerische Bilder mit dem Konterfei Albert Einsteins. Dabei setzte die Gruppe auf Teamarbeit: Das von einigen Schülern angefangene Bild wurde von anderen weitergestaltet, sodass am Ende ein mehrteiliges Gesamtwerk entstand. „Bei einem Bild haben wir für die Haare zum Beispiel Zeitungsausschnitte verwendet“, sagte die zwölfjährige Sophie. „Damit symbolisieren wir die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit.“

Schüler beschäftigen sich mit Arabisch

Unter dem Titel Essen ist Vielfalt bereitete eine Gruppe Speisen aus verschiedenen Ländern zu, in der Sporthalle probierten die Schüler Spiele und Sportarten aus der ganzen Welt aus – zum Beispiel die Kameljagd, die gern in der Mongolei gespielt wird. Diskriminierung war ein Thema der Gruppe Erlebnisse in anderen Kulturen, die von den Toleranzlotsen der AES organisiert wurde. In einem Theaterprojekt ging es hingegen um Ausgrenzung.

Ebenfalls von Schülern geleitet wurde ein Workshop, in dem sich die Teilnehmer mit der arabischen Sprache beschäftigten. „Die Schüler lernen, wie es sich anfühlt, wenn man eine Sprache nicht versteht“, sagte Marieke Lenze. Damit könnten sie sich zum Beispiel in die Situation von Sprachlernschülern hineinversetzen. Später übten die Teilnehmer selbst einige arabische Sätze. Beim Workshop Meinungsvielfalt in sozialen Netzwerken ging es um Cybermobbing und die Hasssprache im Internet (Hate Speech).

„Das Schöne ist, dass dabei alle voneinander lernen“, sagte der zwölfjährige Carl, der bei einem Trommelworkshop mitmachte. Ihm gefiel der Projekttag so gut, dass er gleich einen weiteren einforderte. „So etwas sollten wir viel öfter machen.“

„Schüler werden zu Multiplikatoren“

Die Schüler würden durch den Projekttag für das Thema Vielfalt sensibilisiert, „werden zu Multiplikatoren und tragen das im Alltag nach außen“, sagte Lehrerin Judith Decreßin, die den Tag zusammen mit einer Arbeitsgruppe federführend organisiert hatte. „Wir tragen seit dem Jahr 2005 den Titel Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Dieses Motto wollen wir leben und weiterentwickeln, denn auch unsere Schülerschaft ist sehr vielfältig.“

Insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen wie dem Attentat in Halle, politischen Unruhen, aber auch dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz sei es wichtig, den Schülern ein tolerantes Miteinander zu vermitteln, ergänzte Decreßin. „Wir wollen mit solchen Themen sensibel und reflektiert umgehen.“ Nur so könnten die Schüler den Herausforderungen unserer Zeit mutig begegnen.

