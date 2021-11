Das Seniorenheim Victor’s Residenz in Laatzen hat einen Weihnachtswunschbaum aufgestellt. Daran hängen Wünsche von Senioren, die keine Angehörigen mehr haben. Wer den älteren Menschen einen kleinen Wunsch erfüllen will, kann sich einen der Zettel mitnehmen.

„Viele dieser Menschen haben nicht das Glück, Familienangehörige an ihrer Seite zu haben, die ihnen Zeit und Liebe schenken“: Am Wunschbaum in Victor’s Residenz in Laatzen-Mitte hängen 30 Zettel mit Wünsche von Senioren. Quelle: privat