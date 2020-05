Die Vereine in Laatzen fahren ihr Sportangebot langsam wieder hoch. Der VfL Grasdorf hat angesichts der Corona-Auflagen umgeplant und bietet diverse Kurse mit insgesamt 88 Wochenstunden an der frischen Luft an. Auch der TSV Rethen lud am Montag zur ersten Einheit auf die Sportanlage am Erbenholz.