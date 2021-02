Alt-Laatzen

Der Sportbetrieb in Laatzen muss wegen der Coronapandemie weiter ruhen. Doch der seit Dezember geltende Lockdown sowie die anhaltend hohen Inzidenzzahlen in der Region Hannover zehren allmählich an den Nerven. Das bekommt auch der aktuell 2300 Mitglieder zählende VfL Grasdorf zu spüren. In der Geschäftsstelle des Vereins, der zu den größten in der Region gehört, laufen immer mehr Kündigungen auf.

Seit Anfang Februar sei die Stimmung deutlich angespannter, weil keine Besserungen in Sicht seien, berichtet Präsidiumssprcher Tobias Voigt: „Der Ton, auch im Zusammenhang mit Kündigungen wird rauer“. Wurde im zurückliegenden Coronajahr nach Gegenüberstellung der Ein- und Austritte bereits ein Minus von 172 gezählt, was etwa einem Schwund von fünf Prozent entspricht, ging es im neuen Jahr weiter.

„Beim Geld hört die Freundschaft auf“

„Die Menschen sind grundsätzlich entspannt, aber beim Geld hört die Freundschaft auf“, sagt Carolin Maschke, die beim VfL Grasdorf für die Mitgliederbetreuung zuständig ist. Bis Donnerstagmittag gingen 48 Kündigungen beim Verein ein. Dies seien deutlich mehr als sonst zum Jahresbeginn und sei eindeutig der Corona-Pandemie geschuldet, so Maschke. Nicht wenige, deren Beiträge im Januar abgebucht worden sind, fragten zudem nach einer sofortigen oder außerordentlichen Kündigung, weil sie ihre Beiträge nicht fristgemäß bis 30. Juni weiter zahlen wollten. In der Regel sei dies aber nicht möglich.

Verein muss weiterhin Beiträge erheben

Zwar sei es für alle bedauerlich, dass Sport derzeit behördlich untersagt sei. Doch weder könne noch dürfe der Verein auf Mitgliedsbeiträge verzichten, so Voigt. Zum einen fielen weiterhin Betriebs- und Personalkosten an und würden die administrativen Aufgaben nicht weniger. Zum anderen investiere der Verein in Outdoor- und Onlinesport wie in die Anschaffung von Hard- und Software.

Zudem drohe dem VfL der Verlust der Gemeinnützigkeit und dem Präsidium rechtliche Konsequenzen, wenn dieses nicht adäquat mit dem Vereinsvermögen umgehe, ergänzt Maschke. Nur bei Härtefällen, wenn Menschen nachweislich ihren Job verloren hätten oder anderweitig in finanzielle Nöte geraten seien, würden reduzierte Beiträge für Mitglieder zulässig. Dies werde aber auch unabhängig von Corona so gehandhabt, ergänzt Voigt.

Solange die Kontaktbeschränkungen gelten, bleibt die Anlage des VfL Grasdorf für den Sportbetrieb geschlossen und abgesperrt. Quelle: Astrid Köhler

Der Zusammenhalt beim VfL sei trotz allem insgesamt gut. Die Mitglieder stünden zu ihrem Verein und hielten ihm größtenteils die Treue, so der Präsidiumssprecher. Auch die ehrenamtlichen Funktionsträger und hauptamtlichen Festangestellten seien eine starke Stütze: „Alle wollen wieder Sport machen und anbieten.“

Online-Kurse aus dem Vereinsheim

Notgedrungen gibt es derzeit nur wie schon im Vorjahr Online-Sportangebote. Die Möglichkeiten dort würden aber immer umfangreicher, so Voigt. Er verweist sowohl auf die kostenfreien offenen Kurse aus dem Bereich Fitness, Zumba und Kinderturnen als auch auf sparteninternen Angebote. Für Übungsleiter, die ihre Onlinekurse nicht von Zuhause anbieten können, hat der VfL in seinem Vereinsheim einen Raum eingerichtet. Bis sich Sportler wieder persönlich treffen können, wird es hingegen noch etwas dauern.

„Wir hoffen, dass wir nach den Osterferien wieder etwas machen dürfen“, sagt VfL-Vertreterin Maschke. Zumindest ein Teil der Angebote soll dann wie im Vorjahr wieder Outdoor realisiert werden. Die Tennisplätze würden ab Ende März für die neue Saison vorbereitet werden und stünden dann ebenfalls wieder zur Verfügung.

Die Tennisplätze des VfL Grasdorf sollen ab Ende März für die neue Saison vorbereitet werden. Quelle: Astrid Köhler

Große Jubiläumsfeier erst 2022

Die Pandemie hat auch Einfluss auf das Jubiläum des VfL Grasdorf. Der Verein wollte in den nächsten Monaten eigentlich groß sein 125-jähriges Bestehen feiern. Dem derzeitigen Stand nach ist für den 11. Juni nur noch eine kleinerer Festakt im Juni in der Albert-Einstein-Schule geplant. Die große Feier soll 2022 nachgeholt werden.

Von Astrid Köhler