Veterinäramt prüft Gefährlichkeit von Akita Inu

Grasdorf/Laatzen-Mitte

Nachdem ein japanischer Jagdhund der Rasse Akita Inu am Gründonnerstag in Grasdorf eine Zwergschnauzerhündin totgebissen hat, prüft nun das Veterinäramt der Region Hannover die Gefährlichkeit des Tieres. Die Behörde hatte in der vergangenen Woche bereits als Sofortmaßnahme angeordnet, dass der Akita Inu künftig nur noch an der Leine geführt werden darf und außerhalb von ausbruchssicheren Grundstücken einen Maulkorb tragen muss.

Der Hund war am Gründonnerstag auf dem Gelände der Halterin nahe dem Grasdorfer Nahkauf-Markt aus dem Auto gesprungen und hatte die Zwergschnauzerhündin attackiert, die von ihrer Besitzerin an der Leine an dem Grundstück vorbeigeführt wurde. Dabei verletzte der Akita Inu, eine Rasse, die früher in Japan zur Großwildjagd gehalten wurde, die Lunge der wesentlich kleineren Hündin so stark, dass diese auf dem Weg zum Tierarzt in den Armen ihrer Halterin starb.

Ein Hund wie der abgebildete der Rasse Akita Inu hat am Neuen Schlag eine Zwergschnauzerhündin getötet. Quelle: Privat

Ergebnis der Gefährlichkeitsprüfung soll noch Ende April vorliegen

Nun will das Veterinäramt der Region Hannover im Rahmen der Gefährlichkeitsprüfung – wie immer in solchen Fällen – zunächst den Halter oder die Halterin der Hunde zu dem Vorfall befragen, erläutert Sonja Wendt von der Region Hannover. Wird der Akita Inu danach als gefährlich eingestuft, muss die Person ein Führungszeugnis für sich selbst und eine Haftpflichtversicherung für den Hund vorlegen. Außerdem muss sie gemeinsam mit dem Tier einen praktischen Sachkundenachweis vor einem anerkannten Prüfer ablegen und den Hund bei einem Wesenstest vorführen.

„Auf Grundlage dieser Dokumente, vor allem auf Grundlage des Gutachtens vom Wesenstest, erfolgt dann eine erneute Überprüfung, ob und mit welchen Auflagen eine Erlaubnis zur Hundehaltung erteilt werden kann“, sagt die Regionssprecherin. Dabei wird die Stadt Laatzen von der Region über die Auflagen zur Hundehaltung informiert. Wendt geht davon aus, dass das Ergebnis der Gefährlichkeitsprüfung Ende April vorliegen wird.

Halter von Staffordshire Terrier erhält keine Auflagen

Für den Staffordshire Terrier, der Mitte Februar auf dem Weg zwischen der Sporthalle und dem Sportplatz der Albert-Einstein-Schule eine zwölf Jahre alte Mopshündin attackiert hatte, liegt das Gutachten dieser Prüfung mittlerweile vor. „Die Prüfung hat ergeben, dass es derzeit keine Verdachtsmomente auf eine Gefährlichkeit des Hundes gibt, zumal der Hund bisher beim Fachdienst für Verbraucherschutz und Veterinärwesen nicht auffällig geworden ist“, sagt Wendt. Bezüglich der Hundehaltung seien Empfehlungen ausgesprochen worden, um zukünftig Beißvorfälle zu vermeiden. Das Verfahren sei ohne zusätzliche Auflagen eingestellt worden.

Bei dem Vorfall hatte sich der freilaufende Staffordshire in die angeleinte Mopshündin einer 50-jährigen Laatzenerin verbissen und das Tier durch die Luft geschleudert. Dabei wurde auch die Halterin des Mopses verletzt, die ihr Tier retten wollte und dazwischenging. Die Frau stürzte und brach sich das Handgelenk, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mops wurde leicht verletzt.

Insgesamt sind bei der Stadt Laatzen derzeit drei als gefährlich eingestufte Hunde gemeldet. Für diese müssen die Halter pro Jahr einen erhöhten Hundesteuersatz von 624 statt 96 Euro zahlen.

Von Stephanie Zerm