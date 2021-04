Rethen

Wegen ihrer Bogenform wird die Bruchriede-Brücke an der Straße Zum Holzfeld auch „Rialto-Brücke“ genannt. Die auffällige Bauweise stellt die Stadt Laatzen nun vor Probleme: Wegen zu steiler Winkel können Gelenkbusse der Üstra den Abschnitt nicht passieren, ohne mit dem Bus aufzusetzen oder im Gelenkbereich zu stark gedehnt zu werden. Die Stadt will die Fahrbahn deshalb nun vor und hinter der Brücke höher legen.

Das Problem: Wegen der Winkel setzen Gelenkbusse an der Holzfeld-Brücke auf und werden im oberen Bereich zu sehr gestreckt. Quelle: Emch+Berger/Stadt Laatzen

Im Ortsrat Rethen wurde das Thema am Dienstag öffentlich erörtert – und stieß auf Bedenken. Weil die Fahrbahn ebener würde und auch die Verkehrsinsel verschwindet, sorgen sich Anwohner und Politik darum, dass der Abschnitt noch mehr zur Rennstrecke wird. Viele Autofahrer nutzen die Verbindung, um von der B 443 oder von der Erich-Panitz-Straße aus in das Rethener Wohngebiet und zur Braunschweiger Straße zu gelangen. Schon in der Vergangenheit hatten Anwohner, Eltern von Schulkindern und der Jugendbeirat kritisiert, dass Autofahrer in dem Bereich zu schnell unterwegs seien.

Verkehrsinsel fällt weg – freie Fahrt für Raser?

Bei der Vorstellung der Pläne wurde deutlich, dass die Verkehrsinsel im Zuge des Umbaus abgebaut werden soll. „Durch den Wegfall der Querungshilfe wird der Abschnitt zur Rennstrecke“, monierte der Rethener Peter Passon. Auch Sebastian Bluhm als direkter Anwohner hat Bedenken, wenn die Senke vor der Brücke wegfällt. Denn bislang gebe es physikalische Grenzen: „Wenn da bislang jemand mit 60 drüberfährt, setzt er auf, das hört man.“ Ortsbürgermeister Ernesto Nebot berichtete, dass er dort häufig mit seinem Mini-Transporter Ape entlangfährt. „Die fährt nur 30 bis 35 Kilometer pro Stunde, und ich werde auf der Strecke regelmäßig überholt.“

Die Holzfeld-Brücke ist für Busse zu steil, die Fahrbahn vor und hinter dem Bauwerk soll deshalb angehoben werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Ralf Wenig, Leiter des städtischen Teams Tiefbau, versicherte, dass die Stadt das Problem im Blick habe. „Wir wissen, dass dort sehr schnell gefahren wird“, sagte Wenig und kündigte an: „Wir werden bei der Feinplanung dem Ortsrat vorstellen, was wir dort für Möglichkeiten einbauen, um den Verkehr langsamer zu machen.“ Dem Wunsch nach einem Zebrastreifen erteilte Wenig allerdings eine Absage, die Auflagen dafür seien zu hoch. „Dort ist auf jeden Fall nicht genügend Personenverkehr, um einen Zebrastreifen einzurichten.“

Fahrbahn wird zehn bis 25 Zentimeter angehoben

Christoph Tusch vom beauftragten Ingenieursbüro Emch und Berger erläuterte, dass der Umbau auch Eingriffe in zwei der angrenzenden Grundstücke erfordere: Hebe die Stadt die Fahrbahn an – geplant seien 25 Zentimeter nördlich der Brücke und zehn Zentimeter südlich –, drohe Regenwasser sonst auf die Privatflächen zu fließen. Die Stadt will die Flächen angleichen, „um zu verhindern, dass Pfützen entstehen und Wasser vom Gehweg auf die Grundstücke läuft“.

Einige Zuhörer fragten nach, warum dort überhaupt Gelenkbusse fahren sollen. „In den Bussen sitzen selten mehr als drei bis fünf Figuren. Warum muss so ein Monsterbus überhaupt durch Rethen fahren?“, erkundigte sich Joachim Gothe. Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels erläuterte, dass Rethen mit dem Baugebiet Erdbeerhof II deutlich wachse, sodass eine Anbindung des Holzfeldes an die Buslinie 346 sinnvoll sei. „Die Vorgabe der Üstra ist: Wenn sie dort eine Busstrecke einrichten, müssen dort sämtliche Fahrzeuge fahren können.“

