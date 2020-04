Vereine fordern: „Der Sportbetrieb muss wieder aufgenommen werden“

Laatzen

Während bundesweit diskutiert wird, unter welchen Voraussetzungen die Fußball-Bundesliga wieder starten kann, fühlen sich die lokalen Sportvereine weniger beachtet. „Der Mensch braucht eine Perspektive“, sagt Heike Heisig vom BSV Gleidingen. „Wir möchten einen realistischen Hoffnungsschimmer.“ Das bekräftigt auch Hannelore Flebbe vom TSV Rethen: Sie bemängelt, dass olympische Sportarten bereits ausgeübt werden dürfen, andere aber nicht. „Es muss doch auch für uns eine Möglichkeit geben, zumindest draußen wieder Sport zu machen.“

Flebbe hatte für Mittwochabend ein Pressegespräch mit den Verantwortlichen der Laatzener Vereine organisiert. Und so kamen neben Flebbe und Heisig mit dem gebührenden Sicherheitsabstand auch Okka Freitag (TSV Ingeln-Oesselse), Stefan Zimmermann ( SpVg Laatzen), Tobias Voigt ( VfL Grasdorf) und Holger Dargel (Sportring Laatzen) zur Tennisanlage in Rethen.

Kein Betrieb, aber die Kosten laufen weiter

Sie alle treiben die gleichen Sorgen um: Die Sportstätten sind geschlossen, die Kosten für die Vereine laufen weiter, die Mitglieder erwarten eine Gegenleistung für ihren Mitgliedsbeitrag, neue Mitglieder treten nicht ein. Und dann melden sich auch noch die Verbände und geben Detail-Empfehlungen für die einzelnen Sportarten, etwa: „Tragen Sie einen Einmalhandschuh, wenn Sie das Tennisnetz abhängen“. Wie soll man all dem gerecht werden?

Derzeit gilt für die Sportler weiterhin die Allgemeinverfügung der Region Hannover vom 17. März 2020: „Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen (...)“ ist „für den Publikumsverkehr geschlossen“. Ergänzend hat die Stadt Laatzen ihre Sporthallen gesperrt. Beide Regelungen müsste aufgehoben oder gelockert werden, damit die Vereine ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Bindend sei das Niedersächsische Gesetz- und Verordnungsblatt, erläutert Voigt.

Bisher hatten die Mitglieder Verständnis

Das Problem: Bisher haben die Mitglieder auch im übertragenen Sinne die Füße still gehalten und Verständnis für die Maßnahmen gezeigt – „weil alle gleich behandelt wurden“, sagt Heisig. Jetzt gebe es jedoch Lockerungen. „Da fragt sich mancher, warum darf der und ich nicht?“. Der BSV Gleidingen musste seine Jahresversammlung absagen, wollte dort eigentlich eine Erhöhung der Beiträge zum 1. Juli beschließen, um notwendige Renovierungen zu finanzieren. Wie die anderen Vereinen auch, werden die Gleidinger nun spitz rechnen, schließlich müssen auch die Verbandsgebühren weiter überwiesen werden.

Doch selbst wenn es bald Lockerungen geben sollte, lässt sich der Sportbetrieb nicht so einfach wieder hochfahren. Voigt sagt, die technischen Voraussetzungen, also das Abkleben von Mindestabständen im Grasdorfer Vereinsheim und Ähnliches, ließen sich innerhalb von 24 Stunden umsetzen. Die eigentliche Herausforderung sei, den Betrieb neu zu organisieren.

Maske auf beim Sport oder nicht? Viele Fragen offen

Gerade im Bereich des Gesundheitssports sind viele Mitglieder in einem Alter, das sie den Risikogruppen zurechnet. Gleiches trifft auf einige der Übungsleiter zu. Die Größen der einzelnen Übungsgruppen müssen verringert werden. Alle brauchen einen neuen Plan, wer wann auf den Platz darf und wie man dabei und beim Verlassen des Geländes den Abstand zu den anderen Sportlern einhält. Und es bleibt die große Frage: Maske auf beim Sport oder nicht?

Eine erste Antwort gab es am Donnerstag. Am Nachmittag kam die Bundesregierung mit Vertretern der Länder zusammen, um über Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu diskutieren. Zwar wird das Sport-Thema auf den 6. Mai vertagt, bis dahin aber will der Bund ein Konzept zur Wideraufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen.

Vorstände wollen selbst entscheiden und gemeinsame Linie fahren

Generell wünschen sich die Vereinsvertreter das Vertrauen der Politik, dass sie verantwortungsvoll mit den Lockerungen umgehen. „Es muss allgemeine Regelungen geben, und dann entscheiden wir eigenverantwortlich, welche Sportarten draußen möglich sind und welche nicht“, fordert Zimmermann. Schließlich wüssten die Trainer und Vorstände selbst am besten, was die Anlagen hergeben. „Wenn es um die Zahlung von Steuern geht, werden wir behandelt wie Wirtschaftsunternehmen, aber hier spielen wir plötzlich keine Rolle.“

Auch Heisig bekräftigt, ihnen sei bewusst, dass sie nicht einfach weiter machen können wie vor der Corona-Krise. „Aber wir sehen auch unsere Sozialkontaktverantwortung, dass man sich um die Mitglieder sorgt.“ Dafür müsste man ihnen auch ins Gesicht schauen können.

Wenn es zu Lockerungen kommt, könnten sie die Vereine unterschiedlich treffen: Manche haben eigene Sportanlagen, andere ihre von der Stadt gemietet, manche haben mehr Platz, andere weniger. Flebbe wünscht sich, dass die Laatzener Vereine eine gemeinsame Linie fahren und sich gegenseitig unterstützen. „Im Breitensport kann es nicht vom Wohnort abhängen, ob ich Sport machen darf oder nicht.“

Von Katharina Kutsche