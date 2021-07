Rethen

Der Verein Rethen Rockt ruft zur Teilnahme an einer Dorfputz-Aktion am Sonnabend, 17. Juli, auf. Mitglieder und Interessierte treffen sich um 10 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule am Steinweg. „Wie gewohnt wird jeder Teilnehmer mit einer Müllzange, einem Müllsack, Einmalhandschuhen und eine Warnweste als Leihgabe mit einem kleinen Lunchpaket ausgestattet“, kündigt der Vereinsvorsitzende Holger „Bullo“ Schreiber an. Die Teilnehmer würden in Gruppen aufgeteilt, denen jeweils ein Bereich Rethens zugeteilt wird, um ihn von umherliegenden Müll zu befreien.

Die Aktion soll bis maximal 14 Uhr dauern, die Teilnehmer geben ihre Ausrüstung am Ende wieder auf dem Schulhof ab. Die gefüllten Müllsäcke können an Sammelstellen abgelegt werden, Mitglieder des Vereins Rethen Rockt sammeln diese anschließend ein.

Von Johannes Dorndorf