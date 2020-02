Bei der Leine-VHS übernimmt erstmals eine Frau das Ruder: Brigitte Germer ist seit 1. Februar Geschäftsführerin der Bildungseinrichtung mit Sitz in Laatzen. Damit endet eine sechsmonatige Vakanz an der VHS-Spitze. Die 55-Jährige war zuletzt bei verschiedenen Volkshochschulen in Ostfriesland tätig.