Untersuchungen zu Stadtbahn-Unfall an Wendeschleife: War es ein Fahrfehler?

Das zu schnelle Einlenken einer Stadtbahn in die Laatzener Wendeschleife ist möglicherweise doch nicht nur auf eine defekte Weiche zurückzuführen. Nach Angaben der Üstra wurde der Vorfall zwar noch nicht abschließend aufgeklärt, allerdings seien die Fahrer grundsätzlich verpflichtet, auch auf falsch gestellte Weichen zu achten.

Am Sonntagnachmittag hatten sich vier Fahrgäste und der Fahrer einer Stadtbahn am Endpunkt Laatzen leicht verletzt. Nachdem der Stadtbahnzug angefahren war, sollte er eigentlich von dort geradeaus in Richtung Sarstedt weiterfahren. Er bog dann jedoch überraschend nach links in die Wendeschleife ab, sodass mehrere Fahrgäste wegen des hohen Tempos stürzten.

„Wir kennen die Ursache noch nicht und sind noch in der Aufklärung“, sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Montag auf Anfrage. Dafür müsse zwingend auch der Fahrer selbst befragt werden, der noch nicht wieder im Dienst sei. Grundsätzlich gebe es Weichen, die automatisch gestellt würden und andere, die vom Fahrer bedient werden. Wie sich dies im konkreten Fall darstellte, sei noch nicht geklärt.

Fahrer müssen auf falsch gestellte Weichen achten

Unabhängig davon seien die Fahrer jedoch verpflichtet, bei der Fahrt die Weichenlagen zu beobachten und das Tempo anzupassen. „Wenn eine Weiche so liegt, dass sie in die Kehrlage hineinführt, muss der Fahrer die Geschwindigkeit verringern und gegebenenfalls anhalten“, sagt Iwannek. Ob an der Laatzener Weiche ein technischer Defekt vorliege, werde noch geprüft. „Natürlich haben wir die Fahrer darauf hingewiesen, dass sie auf jeden Fall die Weichenlage im Blick behalten.“

Die Üstra nehme den Vorfall sehr ernst und werde ihn grundsätzlich aufklären, versicherte Iwannek. „Dass Fahrgäste verletzt wurden tut uns sehr leid“ – man werde sich noch direkt an die Betroffenen wenden. Wie berichtet, wurden diese am Sonntag in Krankenhäuser gebracht. Alle fünf galten als nur leicht verletzt: Demnach dürften sie die Kliniken noch am gleichen Tag wieder verlassen haben.

Ermittlungen dauern noch an

Die Ermittlungen der Polizei sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben eines Sprechers kommen sowohl ein technischer Defekt als auch menschliches Versagen in Betracht. Fest stehe nur, dass die Weiche zum Zeitpunkt des Vorfalls falsch gestellt war.

