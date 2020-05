Unfall auf B 6 bei Rethen: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 6 in Laatzen: Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinwagen sind am Montagnachmittag die Fahrerin eines Škoda und ihr Beifahrer schwer verletzt worden. Die B 6 war für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.