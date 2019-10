In der Reihe „Erinnern für die Zukunft“ hat die Laatzener Autorin Corinna Luedtke am Dienstag mit zwei israelischen Jüdinnen über deren Leben in Deutschland gesprochen. In der Leine-VHS berichteten die Folk- und Soulsängerin Noam Bar Azulay und die Hebräischlehrerin Anat Karck von ihren Erfahrungen.