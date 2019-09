Laatzen

Es ist nur für einige Stunden, gleichwohl entfallen am Montag, 16. September, von 22 Uhr bis zum Betriebsschluss mehr als ein Dutzend Stadtbahnen der Linien 1 und 2 in Laatzen und Umgebung. Alternativ werden die dortigen Haltestellen von Bussen angefahren. Grund sind Gleisbauarbeiten nahe der Haltestelle Birkenstraße in Alt-Laatzen.

Fahrgäste in Richtung Hannover fahren mit dem Bus von den jeweiligen Ersatzhaltestellen bis zur Peiner Straße in Döhren, wo dann die Stadtbahn normal weiter bis Langenhagen (Linie 1) und Alte Heide (Linie 2) fährt. Wer aus Hannover kommt und in Richtung Sarstedt (Linie 1) oder Laatzen (Linie 2) will, nimmt ab dort den Bus.

Fahrradmitnahme entfällt in Bussen

„Wegen der unterschiedlichen Fahrtrouten der Linien ist es wichtig, dass die Fahrgäste auf die Zielanzeige der Schienenersatzverkehrbusse achten“, teilt die Üstra mit. Ebenfalls wichtig: Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden.

Lesen Sie auch:

Neue Stadtbahnen fahren ab Dezember auch in Laatzen

Von Astrid Köhler