Wegen des Hochbahnsteigsbaus in Laatzen-Rethen richtet die Üstra in Laatzen-Rethen eine Ersatzhaltestelle am Galgenbergweg ein. Stadtbahnen der Linie 1 halten von Mittwoch, 20. Mai, 10 Uhr an und bis voraussichtlich Mitte Dezember in beide Fahrtrichtungen 200 Meter weiter nördlich.