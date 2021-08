Rethen

Im Gewerbegebiet Rethen-Nord kommt es ab nächster Woche zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist auch der Busverkehr der Linie 340/341, der über die Erich-Panitz-Straße und die B443 umgeleitet wird.

Wie die Stadt Laatzen mitteilt, sollen die Regenwasserkanäle in dem Gebiet in mehreren Teilabschnitten saniert werden. Die vorhandenen Kanäle werden in offener Bauweise gegen größere Kanäle ausgetauscht. Los geht es in der Woche ab Montag, 9. August, wenn die beauftragten Firmen die Baustelle einrichten. Geräte und Materialien sollen im Wendehammer vor dem Grundstück Bremer Stsaße 4a sowie zwischen den Grundstücken Bremer Straße 2 und 4 abgestellt werden. Noch in der gleichen Woche ist auch der Beginn der Bauarbeiten geplant. Sie sollen bis Mitte Dezember andauern.

Nach Angaben der Stadtverwaltung werden die Kanalarbeiten abschnittsweise von Süden nach Norden fortgesetzt. Gearbeitet wird zunächst auf Höhe des Grundstücks Bremer Straße 9. Danach geht es in der Hamburger Straße zwischen den Hausnummern 1 und 2 weiter, dann folgt die Lübecker Straße zwischen den Hausnummern 1 und 5a. Die jeweiligen Teilbereiche werden jeweils voll gesperrt, nur die Zufahrt für die Anliegerinnen und Anlieger sowie für Rettungsfahrzeuge bleiben gewährleistet.

Busse werden über Erich-Panitz-Straße umgeleitet

Auswirkungen haben die Sperrungen auch auf den Busverkehr. Der 340/341er-Bus in Fahrtrichtung Messe/Ost steuert das Gewerbegebiet während der Bauarbeiten nicht an, sondern biegt von der Peiner Straße direkt in die Erich-Panitz-Straße ab. In der Gegenfahrtrichtung wechselt der Bus von der Erich-Panitz-Straße auf die B443, um dann am ADAC vorbei im Gewerbegebiet die Haltestelle Lüneburger Straße anzusteuern, bevor es zurück auf die Erich-Panitz-Straße und Peiner Straße geht. Die Haltepunkte Hamburger Straße und Kieler Straße entfallen.

Anstelle des Haltepunkts Bremer Straße werden Ersatz-Haltestellen an der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Peiner Straße eingerichtet. In Fahrtrichtung Messe/Ost ersetzt ein Haltepunkt an der Ecke Erich-Panitz-Straße/Lüneburger Straße den Haltepunkt Lüneburger Straße.

Von Johannes Dorndorf