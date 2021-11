Laatzen-Mitte

Alles ist voller Qualm. Ich höre Kinder wimmern und um Hilfe schreien. Aber ich kann sie nicht sehen. Die Rauchschwaden sind so dicht, dass ich nicht einmal mehr meine Füße erkenne. Jeder Schritt führt mich ins Ungewisse. Kommt gleich eine Treppe oder eine Wand? Wo ist das Fenster? Wo der Klassenraum? Ich kann kaum die Hand vor Augen erkennen und habe vollkommen die Orientierung verloren.

Zum Glück ist der Qualm nicht echt, sondern stammt nur aus einer Nebelmaschine: Die Ortsfeuerwehr Laatzen simuliert an diesem Abend ein Feuer in der Grundschule Im Langen Feld in Laatzen-Mitte. Und ich mittendrin: Ich mime an diesem Abend eine verzweifelte Lehrerin, die aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden soll. Auf mich wirkt die Situation bedrohlich – auch wenn keine Schadstoffe verbrennen, die bei einem echten Feuer binnen kurzer Zeit zu einer Rauchgasvergiftung führen können.

Es ist die erste große Übung der Laatzener Feuerwehr seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. Die Einsatzkräfte wissen zwar, dass sie heute nur zu einer Übung ausrücken, aber nicht, was sie erwartet. Vier „Brandherde“ haben Kai Tischler und Seymen Jonas, die das Szenario ausgearbeitet haben, in dem Gebäude eingerichtet, drei im Erdgeschoss und einen in der ersten Etage. Blitzlampen simulieren die Feuer.

Minuten des Wartens wirken wie eine Ewigkeit

Zuerst gilt es für die Einsatzkräfte, die Personen aus der vermeintlich brennenden Schule zu befreien, die sich dort noch aufhalten. Dazu haben sich sieben Kinder der Jugendfeuerwehr in zwei Klassenräumen versteckt. Manche rufen laut, andere jammern. Einige schweigen, weil sie im Ernstfall durch die giftigen Gase bereits bewusstlos geworden wären. Ich selbst stehe in der ersten Etage am Fenster, klopfe an die Scheibe, fuchtele mit den Armen und rufe um Hilfe. Dabei kommen mir die Minuten des Wartens wie eine Ewigkeit vor.

In Wirklichkeit dauert es nur wenige Minuten, bis die ersten Einsatzwagen mit Blaulicht am Einsatzort eintreffen. Insgesamt kommen acht Fahrzeuge mit 47 Feuerwehrleuten an. Dann geht alles ganz schnell: Lichtmasten leuchten den Schulhof aus, die Drehleiter fährt aus und wenig später blenden mich helle Scheinwerfer. Ich öffne das Fenster, und mir streckt sich eine starke Hand entgegen. Dann hilft mir Hauptfeuerwehrmann Michael Zacharias in den Korb der Drehleiter, der direkt vor dem Fenster baumelt. Ein kleiner Schritt in den Korb – und ich bin gerettet.

Während sich die Drehleiter mit uns langsam auf den Schulhof absenkt, suchen bereits mehrere Trupps in dem Gebäude nach den vermissten Schülern. In dem dichten Nebel tasten sich neun Atemschutzgeräteträger mit ihrer mehr als 20 Kilogramm schweren Ausrüstung Meter um Meter vor. Im sogenannten Kriechgang oder auf allen Vieren suchen sie die Räume ab.

Nach 30 Minuten im Gebäude ist Schluss

Dabei werden sie von Daniel Lange kontrolliert, der sich vor dem Gebäude um die Atemschutzüberwachung kümmert. „Nach maximal 20 Minuten ertönt für jeden Atemschutzgeräteträger ein Piepton“, erklärt er. „Dann müssen sie sich auf den Rückweg machen, weil nach etwa 30 Minuten die Atemluft in ihren Geräten verbraucht ist.“ Über ihre Funkgeräte sind die Feuerwehrleute in dem Gebäude ständig mit ihren Gruppenführern in Kontakt. Diese wiederum stehen eng mit Einsatzleiter Ansgar Aselmeyer in Verbindung.

Bereits nach wenigen Minuten haben die Einsatzkräfte das erste Kind gefunden und in einem Rettungstuch nach draußen gebracht. Nach und nach werden alle weiteren „Vermissten“ gefunden und am schnell eingerichteten Verletztensammelplatz weiter betreut.

Suche zehrt an den Kräften

„Wir haben die Räume Zentimeter um Zentimeter abgesucht, um die Kinder zu finden“, sagt Atemschutzträger Yannik Schollmeyer. Als er wieder im Freien steht und seinen Helm abnimmt, sieht man an seinem verschwitzten Gesicht, wie kräftezehrend solche Einsätze sind – auch wenn kein Brand das Gebäude aufheizt. Damit potenziell genügend Löschwasser zur Verfügung steht, haben die Feuerwehrleute etliche Schläuche zu Hydranten in der Umgebung verlegt. Auf das Kommando „Wasser marsch“ verzichten sie allerdings, schließlich findet in dem Schulgebäude am nächsten Tag wieder Unterricht statt.

Auch der große Einsatzleitwagen mit seiner beeindruckenden Technik ist vor Ort. Von dem rollenden Büro aus koordiniert Fabian Amberge den Einsatz der verschiedenen Einheiten. Dazu kann er unter anderem mit einer Kamera, die auf einem zehn Meter hohen Mast auf dem Fahrzeugdach angebracht ist, den Einsatzort komplett überblicken. „Im Ernstfall sind wir mit der Leitstelle in Kontakt und können jederzeit Verstärkung nachordern“, sagt Amberge. Im hinteren Teil des Fahrzeuges ist auf einem großen Monitor eine detaillierte Karte der Umgebung zu sehen. „Damit können wir den Einheiten genau sagen, über welche Wege sie anfahren müssen, um keine Zeit zu verlieren.“

Einsatzleiter ist zufrieden

Nach rund eineinhalb Stunden ist die Übung beendet. Nachdem die Einsatzkräfte die Schule wieder vom Nebel befreit und ihre Gerätschaften eingepackt haben, versammeln sie sich auf dem Schulhof. „Danke an alle, die mitgemacht haben“, sagt Einsatzleiter Ansgar Aselmeyer. Mit dem Ergebnis ist der stellvertretende Ortsbrandmeister vollauf zufrieden. „Wir haben zügig alle Personen aus dem Gebäude gerettet und alle Feuer gelöscht.“ Wenn die Corona-Lage es zulässt, will die Feuerwehr Laatzen künftig wieder drei- bis viermal im Jahr zu größeren Übungen ausrücken.

Auch ich bin zufrieden. Denn es ist beruhigend zu wissen, dass es in Laatzen Menschen gibt, die im Notfall zur Stelle sind und ihr eigenes Leben dafür aufs Spiel setzen, um andere zu retten – und das in ihrer Freizeit und ohne dafür bezahlt zu werden.

Von Stephanie Zerm