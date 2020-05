Trotz Corona: Stadt organisiert Ferienpass und öffnet Jugendtreffs

Laatzen

Der Corona-Krise zum Trotz: Die Stadtjugendpflege bietet auch in diesem Sommer ein Ferienpassprogramm für Kinder und Jugendliche an. Zwar wird das Programm 2020 etwas überschaubarer ausfallen als in der Vergangenheit, jedoch umfasst der Katalog selbst in diesen Zeiten immerhin 121 Veranstaltungen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 165.

Im Programm finden sich etliche bekannte Veranstaltungen – von Seidenmalerei und Bildhauerei über Tischtennis und Hip-Hop bis Geocaching und Zirkus. Auf Ausflüge etwa ins Rastiland oder den traditionellen Flohmarkt zum Auftakt verzichtet die Jugendpflege hingegen. „Das Team hat länger darüber nachgedacht, ob es wieder etwas anbietet“, berichtet Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. „Die ursprüngliche Überlegung war, dass die meisten in der Zeit sowieso zu Hause bleiben. Deshalb wollen wir nicht das ganze Ferienprogramm streichen, sondern den Kindern eine Chance geben.“ Wegen der sich laufend verändernden rechtlichen Vorgaben könne es allerdings sein, dass Veranstaltungen auch nach Start des Ferienpasses angepasst, verändert oder abgesagt werden müssen.

Anzeige

Programm ab Montagmorgen online

Veröffentlicht wird das Programm am Montag, 1. Juni, um 0 Uhr auf der Internetseite www.ferien-laatzen.de Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren. Bis zum 17. Juni ist eine Registrierung auf der Internetseite möglich, wo dann auch die persönliche Wunschliste zusammengestellt wird. Ab 20. Juni vergibt die Stadt dann die gebuchten Veranstaltungen im Losverfahren und informiert alle Teilnehmer. „Alle haben die gleiche Chance“, sagt Hanenkamp-Ley.

Weitere NP+ Artikel

Am Sonnabend, 27. Juni, und in den folgenden zwei Wochen können die Teilnehmer die gebuchten Veranstaltungen bezahlen. Weitere Infos gibt es auf der Ferienpass-Website sowie im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Telefon (0511) 8205-5204.

Jugendtreffs öffnen wieder

Auch die Laatzener Jugendtreffs nehmen wieder ihren Betrieb auf. Los geht es am Dienstag, 2. Juni, mit vier der sechs Einrichtungen. Dazu zählen das Alt-Laatzener Juka, die Quatschkiste und das Kinder- und Jugendzentrum in Laatzen-Mitte sowie das Jott in Gleidingen. Die Alte Penne in Ingeln-Oesselse und die Buchte in Rethen bleiben wegen der beengten Raumverhältnisse hingegen zu.

Vom normalen Betrieb sind die Treffs allerdings noch weit entfernt. So sind die Gruppen aufgrund der Corona-Verordnungen auf zehn Personen einschließlich der Mitarbeiter begrenzt. Die Angebote sollen vorrangig im Freien stattfinden und in den Treffs sollen Masken getragen werden. Die Einrichtungen öffnen jeweils für zwei bis drei Zeitfenster von je 1,5 Stunden am Tag, die Teilnehmer werden mit Name, Anschrift und Telefonnummer dokumentiert. „Zu diesem Zweck erhalten die Besucher eine Einrichtungs-Card“, heißt es im Rathaus. Speisen und Getränke werden nicht ausgegeben. Die genauen Öffnungszeiten finden sich im Internet auf kijub-laatzen.de.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf