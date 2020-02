Laatzener Gymnasiast gewinnt bei „Schüler experimentieren“

Laatzen

„Gamer? Erkenne ich an ihren schlechten Zähnen“ – Mit dieser These und der entsprechenden Untersuchung über die Auswirkungen von Energiedrinks und Fruchtsäften auf die Beschaffenheit von Zähnen hat der Laatzener Tristan Sander den 1. Preis beim Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ in Hildesheim gewonnen. Der Zwölfjährige des Erich-Kästner-Gymnasiums (EKG) in Laatzen überzeugte die Jury in der Kategorie Biologie und ist damit für den Landeswettbewerb qualifiziert. Mit ihm erreichten noch weitere sechs Team- und Einzelprojekte des EKG sowie der Albert-Einstein-Schule ( AES) Platzierungen bei den Regionalwettbewerben „Schüler experimentieren“ und „ Jugend forscht“.

Jeweils einen der drei zweiten Preise für Laatzen durften am Freitag die EKG-Schülerin Juliana Elbrandt für ihr Arbeitswelt-Experiment zur umweltfreundlicheren Aufbewahrung von Brot („Ohne Alu und Plastik lange frisch und saftig“), der Gymnasiast Omed Rasuli für die von ihm untersuchten Behandlungsmethoden von Milch (Kategorie Biologie) sowie ein Team der AES entgegennehmen. Lisa Bembenneck und Milo Landsgesell hatten sich im Bereich Physik mit der Frage „Wie fliegt die Wasserrakete am höchsten“ beschäftigt und nachgewiesen, dass die beste Mischung aus Wasser und per Luftpumpe erreichtem Überdruck bei einem Füllstand von einem Drittel Wasser erzielt wird.

"Schüler experimentieren": Zehn Jungen und Mädchen des Erich-Kästner-Gymnasiums sowie der Albert-Einstein-Schule haben am Regionalwettbewerb in Hildesheim teilgenommen. Vier Arbeiten der Laatzener wurden mit Preisen ausgezeichnet. Quelle: privat (Archiv)

Drei Platzierungen bei „ Jugend forscht “

Bei dem Regionalwettbewerb „ Jugend forscht“ für ältere Schüler ab 15 Jahre erreichten drei Laatzener Projekte Platzierungen. Charlotte Wöbbecke (EKG) wurde am Freitag für ihre Arbeit „Zu viel des Guten?“ über Pflanzendüngung und den Nitratgehalt im Grundwasser mit einem 2. Platz belohnt, ebenso das AES-Team Robin Fehlinger, Tamer Tanman und Tobias Evers. Diese hatten sich mit der Frage beschäftigt, ob Pheromone Menschen attraktiver machen können und die Auswirkung von weiblichen Pheromonen und Eberspray in einem Experiment mit 197 Teilnehmern getestet.

Einen 3. Preis erhielten die EKG-Schülerinnen My Nguyen, Kim-Chi Vu sowie Magnus-Alexander Ullmann für ihre Untersuchung der Vegetation der Salzwiesen auf Borkum.

EKG erhält Schulsonderpreis

Darüber hinaus erhielt Ahmad Harasch Rasuli und Maximilian Taenzer (EKG) für ihre Arbeit zum Wassersparen den Sonderpreis „Leben in der Zukunft“. Ihr Stand wurde von den Teilnehmern als schönster ausgezeichnet. Das EKG gewann außerdem den mit 250 Euro dotierten Schulsonderpreis vom Sponsorenpool Niedersachsen für die Förderung außergewöhnlich vieler MINT-Talente (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). „Mit diesem Preis hatten wir überhaupt nicht gerechnet und freuen uns umso mehr“, betonte die Projektbetreuerin und inzwischen pensionierte EKG-Biologielehrerin Hendrika van Waveren: „Die Finanzierung der Jugend-forscht-Projekte im nächsten Jahr ist also wieder gesichert.“

Landeswettbewerb im März in Oldenburg

Beim Regionalwettbewerb in Hildesheim, dem die Laatzener Schulen in diesem Jahr zugeordnet waren, wurden insgesamt 34 Projekte bei „Schüler experimentieren“ sowie 41 bei „ Jugend forscht“ bewertet. Der Landeswettbewerb, für den der Laatzener Gymnasiast Tristan Sander qualifiziert ist, wird vom 12. bis 14. März in Oldenburg ausgetragen.

Von Astrid Köhler