Laatzen-Mitte

Dieses Konzept hat Zukunft: Mit einer gelungenen Melange aus Salsa und Samba, Jazz und Pop hat sich das Trio Coppo bei seinem Open-Air-Konzert am Samstagabend den rund 80 Zuhörern auf der Bühne im Park der Sinne präsentiert. „Es ist unsere jetzt zweite Veranstaltung hier. An einem wunderbaren und tollen Ort, der viel öfter bespielt werden müsste“, lobte der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe unter dem Applaus des Publikums.

Zum „gefühlt achten Mal in all den Jahren“ begrüßte Grupe das Trio aus Coppenbrügge, bei dem mit Carsten Tamme auch ein Hemminger mitspielt. Bislang trat das seit 20 Jahren bestehende Ensemble stets im Hemminger Kulturzentrum bauhof, nun folgte die Premiere bei „bauhof on Tour“ im Park der Sinne.

Verstärkung von „Havana“-Flötist Heiko Biermann

Mit Gitarre und Querflöte, Saxofon, Drums und zahlreichen Percussion-Instrumenten unterhielten Bandgründer Rolf Schawara (Percussion und Schlagzeug), Gunnar Hofmann (E-Gitarre) und der Preisträger des NDR-Jazzhörfestes 1986, Carsten Tamme (Querflöte), ihr Publikum zwei Stunden lang. Und sie boten dabei ein breites Instrumental-Repertoire mit einer gesunden Mischung einfühlsamer und dynamischer Klänge. Wobei es genau genommen eigentlich kein Trio auf der Bühne war, sondern ein Quartett: Mit ihrem Special Guest Heiko Biermann, Bandmitglied des erfolgreichen hannoverschen Salsa-Orchesters „Havana“, hatten sie sich exquisite musikalische Verstärkung mit Saxofon und virtuosen Querflöteneinlagen auf die Parkbühne geholt.

Das Trio Coppo spielt mit seinem Special Guest Heiko Biermann auf der Bühne im Park der Sinne Samba, Salsa, Pop und Jazz. Quelle: Torsten Lippelt

Das Repertoire reichte von Stings zerbrechlichem „Fragile“ bis zu „Tres Marias“ von der brasilianischen Sängerin Marcia Bittencourt, mit der das Trio 2016 auch schon zusammen im bauhof aufgetreten ist. Bei George Bensons „On Broadway“ ließen die vier Musiker – gekonnt eingebaut – den „Pink Panther“ von Henry Mancini über New Yorks Galaboulevard schleichen. Auch längere Percussioneinlagen, die Rolf Schawara arrangiert hat, gehören zum Repertoire. Da erklangen Schellen und Rasseln, überraschten Vogelgezwitscher und das Spiel der Berimbau: ein einsaitiger brasilianischer Musikbogen mit Flaschenkürbis am unteren Drittel, mit dem Capoeira-Tänzer traditionell begleitet werden.

Nächstes Konzert ist ausverkauft

Unterhaltsam moderiert wurde das Programm von Carsten Tamme. „Wenn Sie falsche Töne hören, liegt das nicht an uns, sondern am Wind, der hier in die Instrumente bläst“, sagte der Hemminger mit einem Augenzwinken. Der Chick-Corea-Titel „Spain“ bildete dann kurz vor halb Zehn den Zugaben-Abschluss des unterhaltsamen Latinjazz-Abends.

Klaus Grupe, Vorsitzender vom bauhof Hemmigen, begrüßt die Zuschauer auf der Bühne im Park der Sinne. Quelle: Torsten Lippelt

Wer die bauhof-Reihe im Park der Sinne selbst erleben will, muss sich etwas gedulden: „Das nächste Konzert ist bereits ausverkauft“, teilte Grupe mit: Am 7. August sind Juliano Rossi und Lutz Krajenski mit ihrer Swing-Show „Drunk on Love“ zu sehen. Karten gibt es hingegen unter anderem noch für die New Orleans Shakers am Sonnabend, 14. Juli, 19 Uhr.

Von Torsten LIppelt