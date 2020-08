Ingeln-Oesselse

Planer schaffen einiges, doch im Falle des Verbindungswegs von der Dorfbrunnenstraße zur Gleidinger Straße sind die Fakten nicht zu ändern. Der Weg ist einfach zu steil, zu kurz und zu schmal, als dass er wie von Bürgern gewünscht barrierefrei ausgebaut und auf die kleine Treppe nahe der Hauptstraße verzichtet werden könnte. Das hat der Fachbereichsleiter Jürgen Pagels jüngst dem Ortsrat vorgerechnet.

Der Wunsch war auch deshalb an die Verwaltung herangetragen worden, weil in diesem Sommer ein neues Zentrum für Senioren mit Tagespflege, betreutem Wohnen und Begegnungsstätte an der Dorfbrunnenstraße eröffnet hat und noch mehr ältere Menschen als sonst in dem Bereich unterwegs sind.

In dem umfangreich sanierten Stümpelhof an der Dorfbrunnenstraße (linke Seite) hat das DRK eine Tagespflege mit Begegnungsstätte eröffnet. Auch die dortigen Wohngemeinschaften sind vor allem für Ältere interessant. Der nahe gelegene Verbindungsweg (rechts im Bild) aber ist und bleibt nicht barrierefrei. Quelle: Astrid Köhler

Gesetzlich zulässig sind bei neuen Wege Gefälle von maximal 6 Prozent, wobei alle sechs Meter auch noch 1,5 Meter lange Streifen anzulegen sind, damit sich Gehbehinderte mit Rollator oder Rollstuhl zwischendurch ausruhen können, erklärte Pagels.

Der Verbindungsweg von der ehemaligen Blumen-Boutique zur Dorfbrunnenstraße ist nur 66 Meter lang und gleicht mit der Treppe einen Höhenunterschied von 4,97 Metern aus. „Erforderlich wäre aber eine Gesamtlänge von 102 Metern. Das ist die Krux“, betonte Pagels. Selbst wenn nahe der Hauptstraße der Weg in engen Serpentinen verlaufen würde, wären noch immer 90 Meter vonnöten. Doch der Platz ist nicht da.

Nötig für einen barrierefreien Umbau wären mindestens 90 Meter, doch der Fußweg von der Dorfbrunnenstraße zur Gleidinger Straße misst nur 66 Meter. Quelle: Astrid Köhler

Es sei ein guter Verbindungsweg, und die Verwaltung hätte gern eine Lösung gefunden, doch auf der vorhandenen Fläche lasse sich die Barrierefreiheit nicht realisieren, sagte der Baufachmann zum Bedauern des Ortsrats. Auch dem von Ortspolitikern vorgeschlagenen Einbau breiterer oder niedrigerer Stufen, die Menschen auch mit Rollator das Treppensteigen erleichtern könnten, erteilte Pagels eine Absage: „Wenn wir Steuermittel verwenden, sind wir verpflichtet, dies nach geltendem Recht zu machen.“ Dass die benachbarte Bergstraße im Bestand eine teils größere Steigung als 6 Prozent aufweise, ändere daran nichts.

Von Astrid Köhler