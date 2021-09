Gleidingen

Ein Pflug hat am Dienstagvormittag den Stadtbahnverkehr der Linie 1 in Gleidingen lahmgelegt. Gegen 10.30 Uhr meldete die Üstra, dass der Verkehr in beiden Richtungen wegen eines Treckers blockiert sei. Zuvor hatte ein Landwirt die Stelle mit seinem Traktor passiert. Dabei löste sich offenbar der Pflug aus der Anhängerkupplung, sodass dieser auf die Straße fiel.

Zur Galerie Ein Pflug hat am Dienstagvormittag den Stadtbahnverkehr der Linie 1 in Laatzen-Gleidingen lahmgelegt. Das Gerät hatte sich von einem Traktor entkoppelt und war auf die Straße gestürzt.

Die Polizei sperrte die Hildesheimer Straße in dem Bereich zwischen der St.-Gertruden-Kirche und der Thorstraße in beiden Fahrtrichtungen ab. Die Üstra kündigte zudem einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an. Die Räumarbeiten waren allerdings bereits nach weniger als einer halben Stunde beendet: Mithilfe eines weiteren Traktors konnte der Landwirt den Pflug schon nach kurzer Zeit wieder ankoppeln und von der Straße ziehen, sodass Autofahrer ab 10.52 Uhr wieder freie Fahrt hatten. Kurz nach 11 Uhr rollten auch die Stadtbahnen wieder.

Warum sich der Pflug gelöst hatte, ist unklar. Über Schäden ist nichts bekannt, augenscheinlich sind lediglich Pflasterstücke und Teile der umgebende Bitumenmasse abgeplatzt.

Von Torsten Lippelt und Johannes Dorndorf