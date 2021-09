Alt-Laatzen

Nur wenige Menschen dürften die Entwicklung Laatzens so entscheidend geprägt wie er: Rolf Hacker war nicht nur jahrelang in der Laatzener Politik tätig und hat dort die Planung und den Bau des neuen Stadtteils Laatzen-Mitte begleitet, sondern auch als Geschäftsführer der Kreissiedlungsgesellschaft an entscheidender Stelle für einen Aufwuchs des Wohnungsbestands gesorgt. Am Mittwoch vergangener Woche ist Hacker im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die SPD hatte dem Alt-Laatzener erst vor zweieinhalb Jahren die Willy-Brandt-Medaille verliehen, die höchste Auszeichnung, die die Partei zu vergeben hat. „Wir verlieren einen Sozialdemokraten mit Ecken und Kanten“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz nach Bekanntwerden der Nachricht. Er selbst könne sich noch gut an die Zeit erinnern, als er vor vielen Jahren Mitglied des Rates der Stadt wurde. Hacker sei damals Vorsitzender der mächtigen SPD-Ratsfraktion gewesen – und galt als ein Mann, der sich durchsetzen kann. „Rolf Hacker war ein Vollblutpolitiker. Er kannte sich aus und war eine Respektsperson“, sagt Zietz. „Aber er konnte einen Jüngeren auch schon etwas einschüchtern.“

30 Jahre lang im Rat aktiv

Politisch aktiv war Hacker, der in Alt-Laatzen aufwuchs, schon früh. Mit 20 trat er in die SPD ein, für die seine Mutter Änne Hacker im Gemeinderat aktiv war. Ihr Sohn folgte ihr 1961 nach – und übernahm gleich den Posten des stellvertretenden Bürgermeisters. Sein zentrales Thema war die Stadtentwicklung: 1968 übernahm er den Vorsitz des Bauausschusses und trieb gemeinsam mit Stadtdirektor Erich Panitz die Planung und den Ausbau des neuen Stadtteils Laatzen-Mitte voran. 1964 war er bereits Geschäftsführer der Kreissiedlungsgesellschaft geworden, die zahlreiche Wohnungen in Laatzen verwaltete und neu errichtete.

Die politisch einflussreichste Zeit dürften die Siebziger- und Achtzigerjahre gewesen sein, als Laatzen die heutigen Stadtteile Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse eingemeindete und Hacker von 1974 bis 1987 den Vorsitz der SPD-Ratsfraktion übernahm. 1991 zog sich Hacker schließlich aus der Politik zurück, und er hinterließ ein gewichtiges Erbe. „Er hat Laatzen und die SPD in Laatzen geprägt“, sagt der heutige SPD-Vorsitzende Zietz.

Von Johannes Dorndorf