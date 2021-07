Radfahrerinnen und Radfahrer werden immer wieder Opfer von Lkw-Abbiegeunfällen. Die Stadt Laatzen hat jetzt an sechs Stellen im Stadtgebiet Verkehrsspiegel aufgehängt, um Lkw-Fahrern die Sicht auf die Radfahrspur neben sich zu erleichtern.

Mehr Einblick in den toten Winkel: Auto- und Lkw-Fahrende können neuerdings im Verkehrsspiegel sehen, ob ein Radfahrer neben ihnen steht – so wie hier an der Würzburger Straße. Quelle: Johannes Dorndorf