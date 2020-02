Wegen Vandalismus: Toiletten im Park der Sinne bleiben im Winter zu

Laatzen-Mitte

Es war einen Versuch wert: Die Stadt Laatzen hat im Herbst und Winter in einer sechswöchigen Testphase eine der Toiletten im Park der Sinne bewusst offen gehalten, obwohl das Gartenhaus außerhalb der Saison unbeaufsichtigt ist. Das Projekt ist jedoch gescheitert.

Wegen zunehmender Vandalismusschäden hatte die Stadt die Toilettenanlagen im Gartenhaus in den vergangenen Jahren außerhalb der Saison, die von Ostern bis Ende Oktober andauert, geschlossen. Im vergangenen Herbst wurde dann ein neuer Versuch gestartet und zumindest die Behindertentoilette geöffnet. Das Ergebnis ist ernüchternd, wie die Stadtverwaltung jetzt resümiert. „Es wurden zunehmend Schmierereien, Verunreinigungen und Kleinstbrände festgestellt“, erläutert Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Einige Randalierer hätten zudem die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht, sodass diese auf Volllast fuhr.

Rücksichtslos: Die Behindertentoilette im Park der Sinne ist während der Testphase immer wieder verschmutzt worden. Quelle: Stadt Laatzen

Versuch nach sechs Wochen gescheitert

Größere Schäden seien durch den Vandalismus zwar nicht entstanden, die Stadt habe aber während der Testphase einen erhöhten Reinigungsaufwand gehabt und die Toilette wiederholt schließen müssen, um sie wiederherzurichten. In der Folge beschloss die Verwaltung, den Versuch abzubrechen und die seit 24. November geöffnete Toilette nach dem Jahreswechsel wieder dauerhaft zu schließen. Für die Öffentlichkeit nutzbar ist die Anlage – dann mit allen Toiletten – erst wieder ab der Saisoneröffnung am Osterwochenende, wenn die Info-Station im Gartenhaus regulär besetzt ist.

Befasst hat sich mit dem Thema kürzlich der Ortsrat Laatzen. Christina Tietze vom Initiativkreis Menschen mit Behinderung erinnerte dabei an einen alten Vorschlag: Bereits vor zwei Jahren forderten die Mitglieder, dass die Behindertentoiletten mit sogenannten Euroschlüsseln ausgestattet werden, die nur an Behinderte ausgegeben werden. Die Idee wurde seinerzeit von Laatzens Ratspolitikern abgelehnt, da der Antrag vorsah, alle Behindertentoiletten für die übrige Öffentlichkeit zu sperren. Für die Toilette im Park der Sinne würde das Argument freilich nicht ziehen – schließlich ist das WC außerhalb der Saison ohnehin geschlossen.

Die Toiletten im Park der Sinne bleiben außerhalb der Saison geschlossen. Quelle: Johannes Dorndorf

Stadt will Lösung mit Euroschlüsseln prüfen

Stadtbaurat Axel Grüning versprach denn auch, die Idee für die Gartenhaus-Toilette zu prüfen. Er stellte allerdings zugleich klar: „Das wird dem Nichtbehinderten, der den Euroschlüssel nicht hat, nicht helfen.“ Rainer Picht (Freie Wähler) verteidigte die Initiative hingegen vehement. „In Österreich, in Hannover, München, Görlitz, Freiburg sind alle Behindertentoiletten mit Euroschlüsseln ausgestattet. Warum klappt das in anderen Städten und warum nicht in Laatzen?“, fragte Picht.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf