Balkonbegrünungen, Mitmachgärten, Pflanzpatenschaften: Das Stadtteilbüro Laatzen lädt für Montag, 23. August, zu einem Onlinegespräch mit Experten zum Thema Gärtnern in der Stadt ein.

Gärtnern in der Stadt, wie hier im Mitmachgarten am Park der Sinne, ist am Montag Thema einer Online-Debatte. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)