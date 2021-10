Laatzen-Mitte

Klimakatastrophe, Terrorgefahr und Flüchtlingskrise sind allgegenwärtig. Zugleich hat die Gesellschaft mit Altersarmut, einem Rechtsruck, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sowie dem allgemeinen Werteverfall zu kämpfen. Wie es möglich ist, angesichts dieser gesellschaftlichen Themen weiterzuleben, ohne den Humor zu verlieren? Darauf versucht die Theaterinitiative Bühnensturm Antworten mit ihrer Satire „Das wird man doch noch sagen dürfen – Ungesagtes, Unsagbares und Unsägliches“. Am Sonntag, 29. Oktober, gastiert die Schauspielgruppe um Hanna Legatis im Gemeindezentrum Arche. Und die Nachfrage ist groß.

Bei allem Ernst bleibt das Stück auch unterhaltsam

In kleinen Szenen, mit Toneinspielungen, Gedichten und viel Musik widmet sich die Gruppe unter der Regie von Johanna Kunze den täglichen Katastrophen. Gemeinsam wappnen sich die Darsteller gegen Höhen-, Schul- und Abstiegsängste, gegen Terror-, Bindungs- sowie Klimasorgen und vieles mehr. Bei allem Ernst bleibe „Das wird man doch mal sagen dürfen“ unterhaltsam, erhellend und bestenfalls ermutigend, verspricht die Theatergruppe. Neben Kunze und Legatis, die vor ihrer Schauspielzeit als Rundfunk- und Fernsehjournalistin beim NDR Karriere machte und 1972 das Unabhängige Jugendzentrum (UJZ) Korn in Hannover mitbegründet hat, sind auf der Bühne auch Abdulrahim Aljouja, Barzan Hussein und Uli Schmidt zu sehen.

Die Theaterinitiative Bühnensturm kommt mit der musikalischen Satire „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ nach Laatzen. Neben Hanna Legatis und Martin G. Kunze sind auch Abdulrahim Aljouja, Barzan Hussein und Uli Schmidt auf der Bühne. Quelle: privat

Die Theaterinitiative Bühnensturm ist ein Zusammenschluss professioneller Theaterschaffender mit dem Schwerpunkt gesellschaftsrelevante Themen und wurde einst von den Schauspielern Martin G. Kunze, Hanna Legatis und der Regisseurin Johanna Kunze gegründete. Das erste Projekt der Initiative war 2006/2007 eine Arbeit mit Berufsschülern in der Berufsvorbereitung. In der Folgezeit brachte Bühnensturm neben rein theaterpädagogischen Projekten auch eigene Produktionen und Lesungen auf die Bühne. Zu den jüngeren Produktionen gehören „Verspielen wir die Freiheit nicht ...“ anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Aufführung ist ein Nachholtermin

In Pattensen gastierte Bühensturm mit „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ bereits im September 2020. Ursprünglich wollte die Gruppe das Stück auch wenig später in Laatzen aufführen, doch wegen Corona fielen alle weiteren für den Herbst 2020 geplanten Termine aus. Die am Freitag, 29. Oktober, ab 18 Uhr bevorstehende Aufführung im Gemeindezentrum Arche ist daher ein Nachholtermin.

In Laatzen gilt 2-G-Regel

Der Kartenvorverkauf in Laatzen laufe gut, teilte Martin G. Kunze auf Nachfrage mit. Weit mehr als 50 Tickets sind bereits reserviert. Um mehr Menschen Zugang in das Gemeindezentrum an der Marktstraße zu ermöglichen, haben sich die Veranstalter entschieden, von der sonst üblichen 3-G-Regelung in der Arche auf 2 G umzustellen. Zugang haben damit dort jetzt nur Geimpfte und Genesense.

Außer in Laatzen ist das Stück auch am Sonntag, 24. Oktober, in der Dreifaltigkeitskirche in Hannovers Oststadt (Beginn 16 Uhr) sowie am Freitag, 12. November, 19 Uhr, im Stadtteilzentrum Hannover-Ricklingen zu sehen. Bei diesen beiden Veranstaltungsorten gilt dann die 3-G-Regel.

Karten kosten 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) und sind unter Telefon (0157) 5902837 oder per E-Mail an mg.kunze@t-online.de zu reservieren. Reservierte Tickets sollten spätestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt sein.

Von Astrid Köhler