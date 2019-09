Im Treffpunkt des Diakonieverbands Hannover-Land an der Langen Weihe können Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zusammen malen, musizieren und Sport treiben. Am Mittwoch feierte die einst als Treffpunkt am Park begründete Einrichtung ihr fünfjähriges Bestehen in den Räumen in Laatzen-Mitte.