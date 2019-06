Kinder wollen in Laatzen-Gleidingen ein Rehkitz retten, nehmen es mit nach Hause, letztlich stirbt das Tier. Wie sich jetzt herausstellt, haben womöglich aber nicht die Kinder den entscheidenden Fehler begangen: Eine Zeugin will beobachtet haben, dass Unbekannte das Kitz schon am Tag zuvor falsch umsorgt und auf dem Arm getragen haben – was dem Tierbaby womöglich zum Verhängnis wurde.