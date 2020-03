Unterwegs mit dem Team Ordnung: So halten sich die Laatzener an die Regeln

Laatzen

Halten sich die Laatzener und die Geschäftsleute an die Regeln, die ihnen der Bund, das Land und die Region zur Eindämmung des Coronavirus auferlegt haben? Um dies zu überprüfen, hat die Stadt die Anzahl der Außendienstmitarbeiter aufgestockt: Statt drei Mitarbeitern sind derzeit elf in mehreren Schichten im Stadtgebiet unterwegs. Mitarbeiter aus der Jugendpflege und dem Team Kindergärten, aber auch aus der Bauordnung, dem Standesamt, dem Gebäudemanagement sowie zwei Auszubildende helfen mit.

Am Sonnabend sind Birte und Marco – zum Schutz der Mitarbeiter nennen wir nur die Vornamen – vom Team Ordnung in Laatzen-Mitte, Grasdorf und Rethen unterwegs. „Wir fahren täglich fast alle Spielplätze ab und überprüfen, ob sie leer sind und niemand die Absperrungen abgerissen hat“, sagt Birte. Am Nachmittag fahren die beiden zunächst über den Wehrbusch und die Ahornstraße zur Hildesheimer Straße. Schon wenige Minuten nach dem Start bemerken sie, wie zwei Personen sich auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers ein Auto anschauen. Die Fahrzeugtüren sind geöffnet, obwohl das Gelände umzäunt ist – und Autohändler ihre Betriebe eigentlich nicht öffnen dürfen.

Autohändler wird verwarnt

Als Birte und Marco aus dem Auto steigen, bemerken sie noch weitere Personen auf dem Areal. „Die Leute sind von selbst auf das Gelände gekommen, ich wollte sie gerade rausschmeißen“, will der Autohändler deutlich machen. Dass sich gerade zwei Personen ein Auto von innen angesehen haben, bestreitet der Mann. Birte weißt ihn darauf hin, dass das Gelände verschlossen sein muss. Der Autohändler argumentiert, dass die Zauntür nicht abschließbar sei. Birte lässt das nicht gelten. „Dann müssen Sie eben eine Kette drum machen.“

Vorerst bleibt es aber bei einer Verwarnung. Ihre Beobachtung geben Birte und Marco an ihre Kollegen Frank und Martin weiter, die zeitgleich in der Stadt unterwegs sind. „Wir fahren da nachher noch mal vorbei“, kündigen die beiden an. Sollte der Autohändler sein Gelände weiterhin nicht schließen, könne die Stadt ihn bei der Region Hannover anzeigen. Sie hofft auf Einsicht. „Die meisten Geschäftsleute halten sich an die Regelungen.“

Fußgängerbrücke wird zum Nadelöhr

Kurz darauf geht die Fahrt weiter zur Ohestraße. „Wir sind jeweils zu zweit unterwegs“, sagt Birte. „Wir versuchen, die Teams nicht zu wechseln, denn wir sitzen ja nebeneinander im Auto. Wenn wir jedes Mal neue Teams bilden, wäre die Gefahr zu groß, dass wir das Virus an andere Mitarbeiter weitergeben.“

Auf der Fußgängerbrücke wird es eng, wenn die Menschen anhalten und andere an ihnen vorbeigehen müssen. Quelle: Daniel Junker

Am Ufer der Leine bemerken die beiden regen Betrieb. Viele Familien genießen das schöne Wetter bei einem Spaziergang oder einer Fahrradtour durch die Masch. Die Fußgängerbrücke gegenüber der Alten Feuerwache wird dabei zum Nadelöhr: Einige Passanten bleiben auf der Brücke stehen und genießen den Ausblick, andere zwängen sich an ihnen vorbei. Der vorgesehene Mindestabstand von 1,5 Metern ist dabei kaum einzuhalten. Also fordern Birte und Marco die auf der Brücke stehenden Personen zum Weitergehen auf.

Während viele Passanten verständnisvoll reagieren, kommen auch bissige Kommentare. „Wollen Sie den wirtschaftlichen Zusammenfall auch so kompensieren?“, blafft ein Fußgänger die Mitarbeiter an. Birte und Marco ignorieren den Kommentar. Solange die Besucher Abstand halten, seien die vielen Besucher in der Leinemasch kein Problem, sagt Marco. „Wenn es wärmer wird und die Leute zusammen auf der Decke liegen und picknicken, kann das aber schon problematisch werden.“ Aus diesem Grund überprüfen die Mitarbeiter regelmäßig auch den Park der Sinne.

Polizei kontrolliert ebenfalls

An der Ohestraße werfen Marco und Birte noch schnell einen Blick auf den benachbarten Bouleplatz und überprüfen die Flatterbänder, dann geht es weiter in Richtung Rethen. „Wir haben von der Polizei einen Hinweis bekommen, dass eine Waschanlage im Gewerbegebiet noch nicht abgeflattert ist“, sagt Birte. Mit den Beamten der Laatzener Wache steht das Team Sicherheit und Ordnung in engem Kontakt. „Die Polizei kontrolliert ebenfalls, ob die Regeln eingehalten werden, und gibt Hinweise an uns weiter.“

Bei der Kontrolle der Waschplätze an der Bernd-Rosemeyer-Straße stellen die beiden keinen Verstoß fest – der Betrieb ist geschlossen, die Einfahrt abgesperrt. Auf einem Gelände an der Kieler Straße herrscht hingegen reger Betrieb: An mehreren Waschplätzen spritzen Autofahrer ihre Fahrzeuge ab. „Die Boxen zum Selbstreinigen der Autos müssen geschlossen bleiben, weil der Sprühnebel die Viren weiterverteilt“, erklären Marco und Birte den Mitarbeitern.

Mitarbeiter sind nicht überrascht

Mit dem Besuch haben die Angestellten offenbar schon gerechnet. Einer von ihnen händigt Marco ein Schreiben aus, das wohl den Betrieb der Anlage erlauben soll. „Unser Chef hat gesagt, wir sollen Ihnen das zeigen.“ Das hilft aber nichts: Birte telefoniert mit dem Inhaber und erklärt ihm, dass der Betrieb der Selbstreinigungsanlagen untersagt ist. „Wir werden das hier jetzt schließen, nur die Waschanlage darf noch geöffnet bleiben.“ Der Inhaber nimmt die Anweisung zähneknirschend entgegen, besteht aber auf einer schriftlichen Begründung.

„Ich habe Verständnis dafür, denn man muss die Kunden und Mitarbeiter ja schützen“, sagt einer der Angestellten. „Es wäre allerdings besser, wenn es klare Regelungen gäbe.“ Derzeit änderten sich die Anordnungen immer wieder. „Ich vermute sowieso, dass eine Ausgangssperre kommen wird, weil sich einige Leute nicht an die Regelungen halten“, sagt der Mann.

An der Harkenblecker Straße wollen Birte und Marco den Spielplatz überprüfen. Dieser ist zwar leer, wurde aber offenbar kurz zuvor noch genutzt. „Die Polizei war gerade hier und hat zwei Kinder vom Spielplatz vertrieben“, berichtet ein Anwohner. Währenddessen stellt Marco fest, dass jemand sein Auto im verkehrsberuhigten Bereich verbotenerweise außerhalb der markierten Stellplätze geparkt hat. Damit verkleinert er den Bereich der Wendefläche, auf der gerade ein Anwohner mit seinem Kind spielt. „Kinder können gerade nicht auf die Spielplätze, deshalb sollten sie wenigstens woanders spielen können“, sagt Marco und heftet eine kostenpflichtige Verwarnung an die Scheibe.

Auch Imbiss muss schließen

Auf dem Weg zurück zum Rathaus entdecken Birte und Marco vor einem Supermarkt einen Imbiss, der weiterhin geöffnet hat. „Letzte Woche galt die Regel, dass man Abstand halten muss und das Essen im Umkreis von 50 Metern nicht verzehren darf“, sagt Birte. Seine Stehtische habe der Imbissbesitzer daraufhin abgebaut. Jetzt darf er gar nichts mehr verkaufen. „Es dürfen nur noch Imbisse und Restaurants öffnen, bei denen man telefonisch oder elektronisch vorbestellen und das Essen abholen kann.“ Das schreibt die Allgemeinverfügung der Region Hannover für Gastrobetriebe ausdrücklich vor. Der Grund sei, dass sich bei größerem Andrang Warteschlangen vor dem Imbiss bilden könnten.

Ein letzter Kunde darf sein bestelltes Essen noch mitnehmen, dann wird der Imbiss geschlossen. Den beiden Außendienstmitarbeitern ist die Situation sichtlich unangenehm. „Die Leute kämpfen alle ums Überleben, und wir sind die Bösen, die ihnen erzählen müssen, dass sie nicht mehr öffnen dürfen“, sagt Birte. „So etwas tut uns natürlich leid.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker