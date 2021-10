Laatzen-Mitte/Rethen

Es war eine Show, wie es sie seit vielen Monaten in Laatzen nicht gegeben hat: Mit der Gala „Dance Dreams“ hat der TSV Rethen am Sonnabend eindrucksvoll beweisen, dass auch eine Corona-Pandemie die Aktivitäten der Tanz- und Turnabteilungen nicht stoppen kann. Vor 200 Zuschauern stellten rund 150 aktive Sportlerinnen und Sportler ihr Können in der Halle der Albert-Einstein-Schule unter Beweis. Der TSV hatte die Show unter 2-G-Bedingungen realisiert – alle Beteiligten und auch die Besucher konnten die Show ohne Maske und Abstandsregelungen genießen.

Die Zuschauer erlebten eine fast dreistündige vielfältige und beeindruckende Gala. Von der Showakrobatik über Kindertanz und Showdance auf Turnierebene bis zum Gesellschaftstanz und Turnen war alles dabei. Beteiligt waren neben mehreren Gruppen der Tanz- und Turnabteilung des TSV Rethen auch Aktive des VfL Grasdorf und des SC Langenhagen. Während die jüngsten Sportler erst vier Jahre alt waren, brachten es die ältesten auf mehr als 60 Jahre.

Tanzshow des TSC Rethen: Auftakt mit Taschenlampen

Bereits der Auftakt gestaltete sich stimmungsvoll: Die Sportler versammelten sich in einzelnen Grüppchen auf der Tanzfläche in der verdunkelten Halle. Nach und nach standen einzelne Akteure auf und bewegten sich im Takt der Musik. Dabei wurden sie mit Taschenlampen von anderen Sportlern angeleuchtet. Danach tanzten schwarz gekleidete Sportler mit rotglitzernden Zylindern durch die Halle.

Zur Galerie TSV Rethen organisiert „Dance Dreams“-Gala mit 200 Besuchen und 150 aktiven Sportlern in der Halle der Laatzener Albert-Einstein-Schule. Die Gruppen legen dabei fantastische Auftritte hin.

Nach der Begrüßung legten Katja und Anja eine stimmungsvolle Tanzperformance als Duo hin, die jungen Tänzerinnen der Monkeys begeisterten die Zuschauer mit Hip-Hop-Dance. Als „krassen Wechsel“ kündigte Moderatorin Janine Desens-Matuschack dann Gesellschaftstanz an. Die Duos zeigten zunächst Walzer und Jive, später am Abend standen noch Disco Fox und Cha-Cha-Cha auf dem Programm. Bei dem atemberaubenden Gastauftritten der Flying Sparkles vom SC Langenhagen flogen die Sportler sogar hoch durch die Luft – das war ein Showprogramm auf höchstem Niveau.

Die Flying Sparkles vom SC Langenhagen sorgen auch mit ihrem zweiten Showakrobatik-Auftritt für beste Unterhaltung. Quelle: Daniel Junker

Ähnlich intensiv gestaltete sich der Auftritt des Duos Flavia und Milena, Karo legte im Anschluss eine sehr emotionale Tanzperformance hin. „Sie haben bei den letzten Wettkämpfen den ersten Platz geholt“, verwies Desens-Matuschack auf das hohe Niveau, das die Turnerinnen auch bei Wettkämpfen an den Tag legen. Die Gruppe Spotlight hatte eine Choreografie zum Thema Harry Potter einstudiert – inklusive Schauspielerei und Besenflug. Die Gruppe Art of Dance des VfL Grasdorf zeigte bei ihrem Gastauftritt klassischen Showtanz. Ganz neu beim TSV Rethen ist die Airtrack-Gruppe, die bei „Dance Dreams“ ihren ersten öffentlichen Auftritt auf einem Luftpolster mit Bravour meisterten.

Emotionale Momente bei „Dance Dreams“

Nach der Pause sorgten die Diamonds beim Auftakt zum zweiten Teil der Show für ordentlich Stimmung in der Halle. Für den wohl emotionalsten Teil des Abends sorgten das Pärchen Isi und Robin mit ihren Tanz, während es beim sehr gut durchchoreografierten Auftritt der Skitlez etwas gruselig wurde: Ihr Hip-Hop wartete mit Elementen aus Stephen Kings Roman „Es“ auf – Clown inklusive. Für Stimmung in der Halle sorgten auch die jüngsten Akteure des Abends: Die Honeybees wirbelten zu „Barbie Girl“, „Cotton Eye Joe“ und anderen Hits fröhlich über die Tanzfläche.

Die Honeybees sind die jüngsten Akteure des Abends - und sorgen mit ihrem sympathischen Auftritt für mächtig Stimmung in der Halle. Quelle: Daniel Junker

Die Zumba-Gruppe legte eine energiegeladene Performance zu lateinamerikanischen Rhythmen hin, später am Abend sorgte Trainerin Nicole noch einmal bei der Stepaerobic-Aufführung für Stimmung in der Halle. Die Ballettgruppe hatte Elemente aus dem Film „Avatar“ in ihre stimmige Aufführung integriert. Tänzerin Alijah legte dabei nicht nur einen tollen Auftritt hin, sie bekam vom Publikum gleich noch ein spontanes Geburtstagsständchen. Sie wurde am Sonnabend acht Jahre alt.

Die Ballettgruppe integriert Elemente aus dem Film Avatar in ihre stimmige Aufführung. Alijah legt nicht nur einen tollen Auftritt hin, sie wird am Sonnabend auch noch acht Jahre alt. Das Publikum singt dem Geburtstagskind ein Ständchen. Quelle: Daniel Junker

„Unsere Gruppen präsentieren die Ergebnisse der vergangenen eineinhalb Jahre“, sagt Desens-Matuschack. Die Abteilungsleiterin Tanzen & Turnen des TSV Rethen hatte die Show zusammen mit Michael Fees moderiert. „Die Beteiligten zeigen das, was sie in der die Corona-Zeit machen konnten.“ Die Tanz- und Turnabteilung des TSV habe bereits während der corona-bedingten trainingsfreien Zeit viel online geübt und Tanzchoreografien zu verschiedenen Themen einstudiert. „Alle Beteiligten haben ihr Programm während des Lockdowns online erarbeitet und im Anschluss daran in den Trainingszeiten verfestigt“, sagt Desens-Matuschack.

Von Daniel Junker