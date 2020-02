Tanne im Vorgarten brennt lichterloh – war es Brandstiftung?

Alt-Laatzen

Für die Bewohner des Hauses an der Heinrich-Spoerl-Straße in Alt-Laatzen hätte dieser Brand fatal enden können: Am Sonnabend ist gegen 21 Uhr ein Feuer im Vorgarten des Einfamilienhauses ausgebrochen. Eine etwa acht Meter hohe Tanne stand in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass jemand den Brand verursacht hat – möglicherweise mutwillig.

Ein junges Paar hatte das Feuer im Vorgarten entdeckt und sofort die Feuerwehr gerufen. Die älteren Eheleute, die gemeinsam mit ihrem mobilitätseingeschränkten Sohn in dem Haus leben, hatten von dem Brand zu diesem Zeitpunkt noch nichts mitbekommen. „Wir haben Fernsehen geguckt“, sagte die Seniorin. Die Rollos seien zu diesem Zeitpunkt bereits heruntergezogen gewesen. Als die Retter geklingelt hätten, seien sie und ihr Ehemann von der Nachricht völlig überrascht worden.

Acht Meter hohe Flammen am Haus

Als die um 21.05 Uhr alarmierte Laatzener Ortsfeuerwehr an der Heinrich-Spoerl-Straße eintraf, war die Straße bereits stark verraucht, der Baum stand bis in acht Metern Höhe in Flammen, auch der Jägerzaun brannte. Zu diesem Zeitpunkt hatten der 79-jährige Ehemann und die Polizei bereits mit Wassereimern und Feuerlöschern versucht, das Feuer zu minimieren. „Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden“, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Damit wurde ein Ausbreiten auf das angrenzende Wohnhaus verhindert. Die Feuerwehr kühlte beide Gebäude sicherheitshalber mit Wasser und zog die glimmenden Reste mit einer Dunggabel auseinander.

Die Ortsfeuerwehr löscht die Tanne und kehrt die Glutnester auseinander. Quelle: Gerald Senft

Wie das Feuer verursacht wurde, ist bislang unbekannt. Es dürfte allerdings schon angesichts der feuchten Witterung wahrscheinlich sein, dass jemand an dem Baum gezündelt hat. „Wir gehen derzeit von Fremdverschulden aus“, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Feuerwehr entstand erheblicher Sachschaden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf